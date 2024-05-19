شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر اليخوت المملوكة لمليارديرات التكنولوجيا.. من مارك زوكربيرج إلى جيف بيزوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم مليارديرات التكنولوجيا، حيث الثروة الفاحشة والنفوذ الهائل، تأتي الرفاهية كعنصر أساسي لا غنى عنه، ومن بين مظاهر هذه الرفاهية، تبرز اليخوت الفارهة كأيقونات عائمة للثراء والبذخ، فبعد سنوات قليلة من طلاقه من زوجته، سافر جيف بيزوس على متن يخت ضخم.

وفي العام الماضي، أطلق بيزوس لأول مرة سفينة "كورو" التي يبلغ طولها 127 مترًا، وهي رمز ماوري يشير إلى بداية جديدة - ربما في إشارة إلى ذلك مع خطيبته لورين سانشيز.

في وقت سابق من هذا العام، قبل عيد ميلاده الأربعين، أصبح مارك زوكربيرج هو المالك المزعوم لليخت الذي تم بناؤه في الأصل لصالح الأوليغارشية الروسية.

لقد أصبحت اليخوت الفاخرة على نحو متزايد رمزًا لمكانة الأثرياء، حيث توفر مواقع ترفيهية وشبكات منعزلة للغاية. إنها – حتى أكثر من العقارات – أغلى الأصول التي يمكنك امتلاكها.

فيما يلي أكبر اليخوت المملوكة لمليارديرات التكنولوجيا، مرتبة حسب الطول:

جيف بيزوس: Koru وAbeona

أحدث يخت Koru الضخم الذي يمتلكه مؤسس أمازون بيزوس، والذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار، والذي يبلغ طوله 127 مترًا، ضجة كبيرة العام الماضي عندما عبر البحر الأبيض المتوسط ​​في أول صيف له في البحر، مع سحب سفينة الدعم أبيونا التي يبلغ طولها 75 مترًا.

وكان اليخت الشراعي، الذي يصعب تفويته بفضل حجمه الهائل وتصميمه الفريد، يستضيف أصدقاء بيزوس وخطيبته لورين سانشيز المشهورين، وأقام الزوجان حفل خطوبة على متن السفينة، والذي يقال إنه اجتذب ضيوفًا من بينهم بيل جيتس، وآري إيمانويل، وليوناردو دي كابريو، وبعد أسبوع واحد فقط، شوهدوا في شوارع دوبروفنيك، كرواتيا، مع أورلاندو بلوم، وكاتي بيري، وأشر.

حتى قبل اكتماله، تصدر كورو عناوين الأخبار، وأثار ذلك غضب بعض الهولنديين، الذين تعهدوا بإلقاء البيض بعد الإعلان عن احتمال تفكيك جسر تاريخي في روتردام للسماح لقارب أوشنكو بالمرور، ولحسن الحظ، وضع حوض بناء السفن خططًا بديلة، وتم تجنب أزمة البيض.

مارك زوكربيرج: Launchpad

في وقت سابق من هذا العام، كان عالم اليخوت مليئًا بالشائعات التي تفيد بأن زوكربيرج اشترى Launchpad، وهو يخت فاخر يبلغ طوله 118 مترًا مصممًا في الأصل لرجل أعمال روسي خاضع للعقوبات.





قامت السفينة برحلتها الأولى في مارس، متجهة من جبل طارق إلى سانت مارتن ورسو في فورت لودرديل، فلوريدا، ولا يُعرف سوى القليل عن تصميمها الداخلي، لكن الصور تظهر حوض سباحة كبيرًا ومهبطًا للطائرات العمودية. وظل سعرها أيضًا طي الكتمان، لكن يقال إنه يبلغ تسعة أرقام.

إريك شميدت: Whisper

أثار إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، ضجة كبيرة العام الماضي عندما وافق على شراء يخت ألفا نيرو، وهو يخت أحد الأثرياء الروس الخاضعين للعقوبات، مقابل 67 مليون دولار في مزاد أجرته أنتيغوا وبربودا. لكنه تراجع عن الصفقة بعد مشاكل قانونية بشأن مالكها الحقيقي.

لقد اشترى Kismet بهدوء بدلاً من ذلك، وكان القارب الذي يبلغ طوله 95 مترًا والذي تم بناؤه في Lürssen مملوكًا سابقًا لمالك جاكسونفيل جاكوار الملياردير شهيد خان، وأعاد شميدت تسميتها بـ Whisper.



إريك شميدت

تتميز السفينة، التي يمكن أن تستوعب 12 ضيفًا وطاقمًا مكونًا من 28 فردًا، بسطح رئيسي مع جاكوزي خاص ومنتجع صحي متكامل الخدمات ومسبح كبير ومسرح سينما ومدفأة خارجية.

لاري إليسون: Musashi

امتلك مؤسس شركة أوراكل لاري إليسون العديد من اليخوت الفاخرة على مر السنين، بما في ذلك كاتانا، ورونين، ورزينج صن - والتي باعها لزميله الملياردير ديفيد جيفن، وقد اشترى قاربه الحالي، Musashi، في عام 2011 مقابل 160 مليون دولار من شركة Feadship العملاقة لليخوت المخصصة.



لاري إليسون

تم تسمية هذا اليخت الذي يبلغ طوله 88 مترًا على اسم محارب ساموراي مشهور، ويتميز بعناصر تصميم مستوحاة من الطراز الياباني وآرت ديكو. إنها تفتخر أيضًا بوسائل الراحة بما في ذلك المصعد وحمام السباحة وصالون التجميل وصالة الألعاب الرياضية وملعب كرة السلة.

سيرجي برين: Dragonfly

قام سيرجي برين، أحد مؤسسي جوجل، ببناء أسطول صغير من اليخوت والقوارب والألعاب المعروف باسم "Fly Fleet".

تم تسميته على اسم أحد منتجات Google التي كانت سرية في السابق، وأكبر أسطول برين هو Dragonfly الأنيق، الذي يضم صالة سينما ومهبط للطائرات العمودية. تم بناء السفينة التي يبلغ طولها 73 مترًا من قبل حوض بناء السفن الأسترالي Silver Yachts، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 18 ضيفًا و16 من أفراد الطاقم، وفقًا لصحيفة SuperYacht Times.