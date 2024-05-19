شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة خصوصية جديدة تطارد أبل.. ما تريد معرفته عن "ثغرة إعادة الصور" بتحديث iOS 17.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل نظامى التشغيل iOS 17.5 وiPadOS 17.5 فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وللأسف يبدو أن هناك مشكلة فى ذلك، بغض النظر عن تعرض أجهزة iPad Pros بتقنية OLED لخلل فى إعادة إنتاج الألوان.

وبحسب موقع gsmarena، فإن الثغرة تؤدي إلى عودة الصور القديمة المحذوفة إلى الظهور، بما فى ذلك عودة بعض الصور التى تم حذفها منذ سنوات، لكنها تظهر مرة أخرى في مكتبات المستخدمين، وهو ما يري البعض أنه مشكلة خصوصية كبيرة، إذا كانت الصور التي كان من المفترض أن تختفي من الوجود لا تزال موجودة بطريقة أو بأخرى على خوادم أبل.

وأبلغ أحد المستخدمين على Reddit عن رؤية الصور القديمة محذوفة منذ 2021 من جديد، وهي تظهر فجأة وتظهر على أنها "تم تحميلها مؤخرًا" على iCloud، فيما أكد العديد من مستخدمي Redditors الآخرين المشكلة، وبالنسبة لمستخدم آخر، تستمر أربع صور محددة في الظهور حتى بعد حذفها بشكل متكرر، مرارًا وتكرارًا.

وهذا أمر مثير للقلق، وليس من الواضح ما الذي يحدث وما الذي يسبب هذا السلوك، ولكن من الآمن افتراض أنه لا أحد يتوقع أن تظل الصور المحذوفة منذ سنوات قادرة على "العودة إلى الحياة" كما كانت، مع رؤية كيف ينبغي للألبوم المحذوف مؤخرًا احتفظ بالأشياء لمدة 30 يومًا فقط.

ولم تعترف شركة أبل بالمشكلة بعد، فيما يري بعض المحللين، ان هذه الثغرة ناتجة عن محاولة لإصلاح خطأ مزامنة الصور الذي حدث في iOS 17.3، وربما تكون شركة أبل قد تسببت في هذه المشكلة عن غير قصد، كما يتوقع البعض.



ومن المثير للاهتمام أن بعض المستخدمين الذين قاموا بتشغيل الإصدار التجريبي الرابع من مطور iOS 17.5 قبل إصدار iOS 17.5 أبلغوا الجميع عن مشكلات مشابهة جدًا، ومع ذلك تم تجاهلها بشكل واضح.

