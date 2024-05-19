تكنولوجيا: هاتف Realme GT 6T ينطلق قريباً بشاشة تدعم معدل تحديث 120Hz بتقنية LTPO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Realme حدث في 22 من مايو للإعلان الرسمي عن Realme GT 6T، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على دعم هذا الإصدار لتقنية LTPO ومعدل تحديث 120Hz في الشاشة.

كشفت الإعلانات التشويقية السابقة من Realme عن بعض المواصفات الرئيسية لهاتفها القادم Realme GT 6T.

كما أكد إعلان تشويقي على أن هذا الإصدار يضم كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة، كما يأتي الهاتف بنسبة سطوع 6000 nits.

أيضاً من المقرر أن تدعم Realme هاتف Realme GT 6T بشاشة من فئة 8T LTPO، بمعدل تحديث 120Hz، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2، ومن المقرر أن تكشف الشركة لاحقاً عن دقة العرض وأبعاد الشاشة.

من جانب أخر أكدت Realme في إعلانات تشويقية سابقة على أن هاتف GT 6T يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 3.

وتشير بعض التوقعات إلى أن هاتف Realme GT 6T سيكون نموذج جديد من هاتف GT Neo6 SE الذي انطلق في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، والذي يضم شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة 1264 بيكسل، ويدعم معدل تحديث 120Hz.

كما يتميز هاتف GT Neo6 SE بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

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