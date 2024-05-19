تكنولوجيا: إطلاق جهاز الحاسب الصغير Beelink SEi14 المزود بمعالج Intel Meteor Lake في السوق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الآن طرح جهاز الحاسب الصغير Beelink SEi14 في السوق العالمية بعد الكشف عنه في الصين في وقت سابق من هذا الشهر.

يتميز Beelink SEi14 بشريحة Intel Meteor Lake Core Ultra 5 125H، ويتم إقران شريحة Intel Core Ultra 5 125H متوسطة المدى بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة تبلغ 32 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت.

يوفر الجهاز مخرجات عرض ثلاثية وحماية من الغبار. كما ان جهاز الحاسب الصغير Beelink SEi14 هو أول جهاز Beelink يتم تشغيله بواسطة معالج Intel Meteor Lake Core Ultra 5 125H.

يتم إقران المعالج بمعالج رسومات Arc iGPU مع 7 مراكز ويمكنه أيضًا الاتصال بـ eGPU عبر منفذ Thunderbolt 4 بسرعة قصوى تبلغ 40 جيجابت في الثانية.

يقارن Beelink SEi14 مع GMKtec K9 بتقييمات وتكوينات أداء مماثلة. يأتي SEi14 مزودًا بفتحتين SODIMM يمكنها استيعاب ما يصل إلى 96 جيجابايت من الذاكرة العشوائية DDR5 بسرعة 5600 ميجاهرتز.

كما يوجد فتحتين PCI 4.0 بسعة تخزين تصل إلى 8 تيرابايت. وبصرف النظر عن منفذ Thunderbolt 4، يتميز الحاسب الصغير أيضًا بواجهة USB-C، ومنفذين USB 3.2، ومنفذ DP 1.4 وواجهة HDMI (x1).

يتم الاتصال اللاسلكي لـ Beelink SEi14 عبر Bluetooth 5.2 و WiFi 6. كما ان أبعاد SEi14 هي 135 × 135 × 44.7 ملم ويمكن وضعها بسهولة في مساحة العمل.

يحتوي الحاسب الصغير على زوايا مستديرة مثل Apple Mac Mini ويأتي أيضًا بنظام تبريد فعال. وهي مجهزة بغرفة بخار MSC3.0-Vc لإدارة الحرارة بكفاءة.

كظهر Beelink SEi14 لأول مرة في الصين بسعر إطلاق قدره 2699 يوان (373 دولارًا) ولكن يتم تقديم النسخة العالمية بسعر 799 دولارًا.

ويُشار إلى أنه تم إصدار المنتج في الصين مع العديد من خيارات التكوين من حيث الذاكرة العشوائية والتخزين. يبلغ سعر النسخة المجردة من الحاسب الشخصي المصغر 540 دولارًا.

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