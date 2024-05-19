شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستسمح قريبًا لمستخدمى IPHONE وIPAD بالتحكم فى أجهزتهم بعيونهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن أنها ستتيح ميزة تتبع العين على كل من iPhone وiPad، وباستخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث تسمح الأداة للمستخدمين بالتنقل في أجهزة أبل الخاصة بهم باستخدام أعينهم فقط.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستخدم تتبع العين الكاميرا الأمامية للإعداد والمعايرة في ثوانٍ، ومع التعلم الآلي على الجهاز، يتم الاحتفاظ بجميع البيانات المستخدمة لإعداد هذه الميزة والتحكم فيها بشكل آمن على الجهاز.

كانت أداة تتبع العين واحدة من العديد من ميزات إمكانية الوصول الجديدة التي أعلنت عنها شركة أبل هذا الأسبوع، وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل: "نحن نؤمن بشدة بالقوة التحويلية للابتكار لإثراء الحياة".

تعمل ميزة تتبع العين Eye Tracking عبر تطبيقات iPadOS وiOS، ولا تتطلب أي أجهزة أو ملحقات إضافية، حيث إنه بمجرد إعدادها، يمكن للمستخدمين التنقل عبر عناصر التطبيق واستخدام Dwell Control لتنشيط كل عنصر، والوصول إلى وظائف إضافية مثل الأزرار الفعلية، والسحب، والإيماءات الأخرى فقط بأعينهم.

سيتم إطلاق الميزة الجديدة "في وقت لاحق من هذا العام"، ولكنها حظيت بالفعل باهتمام كبير على منصة X، وقال أحد المستخدمين: "إنها أخبار رائعة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات معينة، ولكن بالنسبة للبقية، فهذا يعني أن نصبح أكثر كسلاً مما نحن عليه بالفعل".

وقال أحدهم مازحًا: "أوه، هذا الجيل على وشك أن يكون الجيل الأكثر كسلا على الإطلاق".

فيما قالت أبل، إنها تقدم أيضًا ميزات كلام جديدة تمكن المستخدمين من تعيين عبارات مخصصة للمساعد الافتراضي Siri للمساعدة في اختصارات التطبيقات، والتي تستهدف الأشخاص الذين يعانون من ظروف تؤثر على كلامهم.