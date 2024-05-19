شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر: الانفجارات الشمسية القوية قد تضرب الأرض فى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الأرض في النجاة من العاصفة الشمسية القوية التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي، لكن حذر الخبراء من أن الانفجارات الأكثر قوة قد تستمر في انطلاقها حتى عام 2025، حيث قال عالم فيزياء فلكية بجامعة هارفارد، إن الشمس لم تصل بعد إلى "الحد الأقصى للطاقة الشمسية"، وهي النقطة الأكثر نشاطًا في دورتها الشمسية المتكررة التي تبلغ 11 عامًا، ويؤدي الاضطراب الأكبر إلى زيادة إجمالي إنتاج طاقة الشمس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيأتي هذا "الحد الأقصى" أخيرًا في حرارة الصيف في العام المقبل، تحديدا يوليو 2025.

وقال الدكتور جوناثان ماكدويل، "يمكننا بسهولة أن نواجه عواصف أكبر بكثير خلال العام أو العامين المقبلين".

نتجت "الظروف المغناطيسية الأرضية المتطرفة (G5)" للعاصفة الشمسية التي حدثت في نهاية الأسبوع الماضي عن اضطراب على سطح الشمس، وهو "بقعة شمسية"، كان أكبر من الاضطراب الشمسي الذي أنتج حدث كارينجتون الشهير عام 1859.

أدت عاصفة كارينجتون الشمسية إلى إشعال النيران في أسلاك التلغراف، وقطع الاتصالات في جميع أنحاء العالم، وحتى تعطيل بوصلات السفن، ويتوقع خبراء الطقس الفضائي أن الضربة المباشرة من العواصف الشمسية الأكبر القادمة قد تكون أسوأ.

قال الدكتور ماكدويل: «إنه بالتأكيد وقت مخيف بالنسبة لمشغلي الأقمار الصناعية»، فإنه حتى قبل المرحلة الأكثر نشاطًا في العام المقبل، عندما تجد الأرض نفسها بسهولة في خط النار من البقع الشمسية المتعددة، لا يزال هناك ضغط مستمر على البنية التحتية للأقمار الصناعية في العالم في الوقت الحالي، من مجرد إشعاع الشمس المرتفع مع اقترابها من الحد الأقصى للطاقة الشمسية.

عطلت العاصفة الشمسية المغناطيسية الأرضية G5 يوم الجمعة الماضي الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للمزارعين وأوقفت معدات الزراعة في جميع أنحاء الغرب الأوسط الأمريكي.

كما شعرت منصات علم الفلك المداري التي يعرفها الدكتور ماكدويل ببعض التأثيرات، لكنه يعتقد أن المخاطر الأكبر ما زالت قادمة.