تكنولوجيا: ‏TP-Link تطلق كاميرا أمان خارجية جديدة مزودة بتتبع تلقائي ومصابيح LED بالأشعة تحت الحمراء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة TP-LINK كاميرا أمان خارجية جديدة، TL-IPC679V-A4، والتي تتميز بنظام كاميرا ثلاثية فريد من نوعه للمراقبة الشاملة.

تجمع هذه الكاميرا بين كاميرا مجهر ثابتة عالية الدقة بدقة 4 ميجابكسل وكاميرا PTZ (تكبير وإمالة وتقريب) بدقة 3 ميجابكسل.

توفر الكاميرا ذات المنظار مجال رؤية واسعًا وتقوم بتجميع الصور معًا لإنشاء صورة بانورامية بنسبة 32:10 بدقة استثنائية (3488 × 1088 بكسل).

توفر كاميرا PTZ وظائف إضافية من خلال تتبع المتسللين أو السيارات تلقائيًا، مما يوفر مناظر قريبة لأغراض تحديد الهوية.

وتتيح وظيفة PTZ هذه الدوران الأفقي لما يقرب من 285 درجة والدوران الرأسي الذي يتراوح من الأسفل قليلاً إلى الأعلى تقريبًا.

يعد تركيب الكاميرا أمرًا سهلاً بفضل حاملها القابل للتعديل الذي تمت ترقيته. وتسمح هذه الدعامة بإمالة الكاميرا بخمس زوايا محددة وتعديلات أفقية على مدار 360 درجة، مما يضمن حصولك على زاوية الرؤية المثالية لاحتياجاتك.

يتم التعامل مع الرؤية الليلية بواسطة مصابيح LED عالية الطاقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء للحصول على رؤية ليلية واضحة.

توفر الكاميرا أيضًا إضاءة دافئة وثلاثة أوضاع رؤية ليلية متميزة: الأشعة تحت الحمراء، والألوان الكاملة، ووضع الألوان الكاملة الخاص بالكشف عن الإنسان.

كما يعد الاتصال ثنائي الاتجاه ميزة أخرى لجهاز TL-IPC679V-A4، وذلك بفضل وظيفة الاتصال الداخلي الصوتي ثنائية الاتجاه المدمجة.

صُممت الكاميرا لتحمل العناصر، وتتميز بتصنيف IP66 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعلها خيارًا موثوقًا للأمان في الهواء الطلق.

تشمل الميزات الذكية الكشف الذكي عن الحركة، والقدرة على اكتشاف الأشياء التي تعبر الحدود المعينة ضمن رؤية الكاميرا، والتسجيل التلقائي، وإشعارات الإنذار.

ولمرونة التخزين، تدعم كاميرا TP-Link التخزين المحلي عبر بطاقة microSD (حتى 512 جيجابايت)، والتخزين السحابي، وتخزين NVR.

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