شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. إبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 13 Mini و Pixel 4a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن سلسلة هاتف iPhone 13 Mini فى سبتمبر 2021، حيث يعد هاتف iPhone 13 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف Pixel 4a.

هاتف iPhone 13 Miniالشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 2227 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة.

هاتف Pixel 4a‎حجم الشاشة: حوالي 5.8 بوصة.

دقة الشاشة:حوالي 2340 × 1080 بيكسل.

المعالج: معالج Qualcomm Snapdragon 730

الرام: حوالي 6GB

السعة الداخلية: حوالي 128GB

نظام التشغيل: نظام Android (10)

البطارية: حوالي 3140 mAh