شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تحويل الفيديو إلى صورة GIF على iPhone وiPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت صور GIF المتحركة عنصرًا أساسيًا في الإنترنت، وتم اختراع مقاطع الفيديو الصامتة في عام 1987، ويمكن العثور عليها في كل مكان عبر الإنترنت، من شبكات التواصل الاجتماعي إلى منصات المراسلة، وغالبًا ما يتم استخدامها للتعبير عن المشاعر أو توصيل الأفكار أو مجرد جعل الناس يضحكون.

نظرًا لأن ملفات GIF قصيرة جدًا، يتم تحميلها بسرعة ويتم تشغيلها تلقائيًا، لذا فهي تنقل ما تريده على الفور وبدون جهد من جانب المشاهد، والأكثر من ذلك، بفضل تطبيق Apple Shortcuts، ويمكنك تحويل مقاطع الفيديو إلى صور GIF بسرعة وسهولة على جهاز iPhone وiPad الخاص بك دون الحاجة إلى تنزيل أي شيء.

توضح لك الخطوات التالية كيف يتم ذلك:

1- افتح تطبيق الاختصارات.

2- باستخدام علامة التبويب "المعرض"، ابحث عن "Video to GIF"، ثم اضغط على الاختصار في النتائج، ثم اضغط على "إضافة اختصار".

3- قم بتشغيل الاختصار من خلال النقر على بطاقته في علامة التبويب اختصاراتي.

4- ستظهر لك قائمة بمقاطع الفيديو من مكتبة الصور الخاصة بك والتي يمكنك تحويلها إلى صور GIF، اختر المقطع الذي تريد تحويله.

5- إذا كان الفيديو طويلًا جدًا، فستتم مطالبتك بقصه عن طريق سحب الشارات الموجودة على طرفي المقطع. بعد ذلك، اضغط على حفظ.

6- اضغط على زر المشاركة الموجود أسفل المعاينة لحفظ الصورة أو اختر طريقة المشاركة، بمجرد الانتهاء، اضغط على تم.