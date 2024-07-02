الارشيف / علوم وتكنولوجيا

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء حتى الأحد 7 يوليو 2024.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية وتسجل درجات الحرارة العظمى 45 درجة على جنوب الصعيد.

وأوضحت أن الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية ستشهد شبورة مائية خفيفة خلال الساعات الأولى من الصباح.

كما توقعت أن تشهد حركة الرياح نشاطًا على أغلب الأنحاء وفي فترات متقطعة.

