شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طاقم مهمة "بولاريس داون" يحطم الرقم القياسى لناسا جيمينى 11 المسجل منذ 58 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت بولاريس داون، وهي مهمة فضائية خاصة، رقمًا قياسيًا جديدًا لأعلى مدار وصل إليه البشر منذ برنامج أبولو التابع لناسا، في 10 سبتمبر 2024، وصل طاقم بولاريس داون المكون من أربعة أفراد على متن مركبة الفضاء دراغون ريزيلينس التابعة لسبيس إكس إلى ذروة بلغت 1400.7 كيلومتر، وهذا يتجاوز ارتفاع مهمة جيميني 11 عام 1966 البالغ 1373 كيلومترًا، مما يمثل أبعد مسافة قطعها البشر منذ آخر هبوط على القمر منذ أكثر من 50 عامًا، وبعد الإقلاع من فلوريدا، دارت المركبة الفضائية حول الأرض ثماني مرات قبل أن تصل إلى أعلى نقطة لها.

يضم الطاقم، الذي يقوده الملياردير وقائد مهمة بولاريس داون جاريد إيزاكمان، الطيار سكوت "كيد" بوتيت وموظفتي سبيس إكس سارة جيليس وآنا مينون، وسلط إيزاكمان الضوء على أن جيليس ومينون سجلتا الآن رقمًا قياسيًا باعتبارهما النساء اللتين سافرتا إلى أبعد مسافة من الأرض، وتهدف مهمة الطاقم إلى جمع البيانات حول تأثيرات ظروف الفضاء على صحة الإنسان وأنظمة المركبات الفضائية، والمغامرة عبر أقسام حزام إشعاع فان ألين، وهي المنطقة التي تتراكم فيها الجسيمات المشحونة.

تم تحديد الرقم القياسي للارتفاع لمساعدة سبيس إكس في تعزيز أبحاثها استعدادًا لمهام الفضاء العميق المستقبلية، من خلال تعريض مركبة الفضاء ريزيلينس لمستويات مختلفة من الإشعاع، يهدف العلماء إلى فهم أفضل للتأثيرات على كل من جسم الإنسان وتكنولوجيا المركبات الفضائية الحديثة.

تختبر المهمة أيضًا كيفية أداء شاشات اللمس والشاشات الرقمية في ظل مثل هذه الظروف، وهو ما لم يحدث من قبل على هذا الارتفاع.

كتقدير لرواد الفضاء التابعين لوكالة ناسا في مهمة جيميني 11، تشارلز "بيت" كونراد وريتشارد "ديك" جوردون، حمل طاقم بولاريس داون ميدالية تشبه شارة جيميني 11، وتم بيع الميدالية بالمزاد لدعم مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، ومواصلة إرث استكشاف الفضاء من أجل الصالح العام.