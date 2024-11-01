تكنولوجيا: دلوقتى ممكن تكلم ChatGPT مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصى.. اعرف ازاى

أعلنت شركة OpenAI أنه أصبح بإمكانك التحدث مباشرة مع ChatGPT مباشرة على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac، وذلك بفضل التكامل الجديد مع وضع الصوت المتقدم.

ويعمل وضع الصوت المتقدم (AVM) على طراز GPT-4o ، وهو أحدث ما توصلت إليه OpenAI، ويمكّن المستخدم من التحدث إلى روبوت المحادثة دون الحاجة إلى مطالبات نصية.

ويمكنك التحدث إلى ChatGPT كما لو كنت تتحدث إلى شخص آخر، مع التوقف إذا لزم الأمر. ووفقًا لـ OpenAI، فإن ميزة AVM " تقدم محادثات أكثر طبيعية في الوقت الفعلي، وتسمح لك بالمقاطعة في أي وقت، وتستشعر مشاعرك وتستجيب لها ".

وتم الإعلان عن هذه الميزة التي طال انتظارها في البداية في حدث OpenAI Spring Update ، وتم إصدارها لمختبري النسخة التجريبية في يوليو قبل طرحها للمشتركين المتميزين في أواخر سبتمبر.

وسيحصل المستخدمون المجانيون أيضًا على نظرة خاطفة على Advanced Voice"، هكذا أعلنت الشركة في منشور على X في أكتوبر . "المستخدمون المجانيون والمستخدمون الإضافيون في الاتحاد الأوروبى سنوافيكم بالتحديثات، نعدكم بذلك".

وعلى الرغم من طبيعتها الحصرية إلى حد ما، فقد أثبتت الميزة بالفعل نجاحها مع المستخدمين ، عندما شقت AVM طريقها أخيرًا إلى مشتركي Plus بشكل عام، وأضاءت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات عن كل الأشياء الرائعة التي يمكن أن تفعلها الميزة ، من فترات الراحة المحاكاة أثناء التلاوات الطويلة إلى تنوع الأصوات واللهجات الإقليمية.

وقد أثبتت شعبيتها فى الواقع، حتى أن Meta و Google سارعا إلى اتباعها بميزات المحادثة الخاصة بهما.

وتأتى هذه الأخبار بعد 24 ساعة فقط من إعلان الشركة عن ميزة جديدة للبحث في سجل الدردشة ستصل أيضًا إلى تطبيق الويب، وبدأت فى طرح القدرة على البحث في سجل الدردشة الخاص بك على ChatGPT على الويب"، كما جاء في منشور الكشف على X.