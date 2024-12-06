شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: استهلاك الطاقة المفرط وانتشار الجريمة أزمة البيتكوين الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

بينما ترتفع قيمة العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين، الذى تخطى حاجز الـ100 ألف دولار، تعرضت هذه العملات لانتقادات بسبب استهلاكها الهائل للطاقة واستخدامها في الجريمة في جميع أنحاء العالم، حيث أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا مؤخرا، أنهما عطلتا ما وصفتاه بحلقة غسيل أموال عالمية استخدمت العملات المشفرة لمساعدة الروس الأثرياء على التهرب من العقوبات وغسيل الأموال لمهربي المخدرات.

ووفقا لما ذكره تقرير لرويترز، فإنه على الرغم من اختلاف الحسابات، فإن مركز جامعة كامبريدج للتمويل البديل يقدر أن البيتكوين يستخدم نفس كمية الكهرباء كل عام مثل بولندا أو جنوب إفريقيا.

مع ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في مؤتمر استثماري مؤخرا: "من يستطيع حظره؟ لا أحد"، وربما يكون طول عمره شهادة على درجة من المرونة.



كما قال شين أوليفر، كبير الاقتصاديين ورئيس استراتيجية الاستثمار في AMP في سيدني: "مع مرور الوقت، يثبت نفسه كجزء من المشهد المالي"، مضيفا "أجد صعوبة بالغة في تقييم الأمر،لا أحد يستطيع الجزم بذلك."



وأثبتت عملة البيتكوين قدرتها على النجاة من الانحدارات الحادة، فإن انتقالها إلى منطقة الستة أرقام هو عودة ملحوظة من انخفاض إلى ما دون 16000 دولار في عام 2022 عندما كانت الصناعة تعاني من انهيار بورصة FTX وتم سجن المؤسس سام بانكمان فريد لاحقًا.

يقول المحللون إن التبني المتزايد لعملة البيتكوين من جانب المستثمرين الكبار هذا العام كان القوة الدافعة وراء الارتفاع القياسي.

تمت الموافقة على صناديق تداول البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة في يناير وكانت بمثابة قناة للشراء على نطاق واسع، مع تدفق أكثر من 4 مليارات دولار إلى هذه الصناديق منذ الانتخابات.

قال جيف كيندريك، رئيس أبحاث الأصول الرقمية العالمية في ستاندرد تشارترد، "تم شراء ما يقرب من 3٪ من إجمالي المعروض من عملة البيتكوين التي ستوجد على الإطلاق في عام 2024 من جانب أموال مؤسسية"، مضيفا "الأصول الرقمية، كفئة أصول، أصبحت طبيعية".

كشف ترامب نفسه عن شركة تشفير جديدة، World Liberty Financial، في سبتمبر، والملياردير إيلون ماسك، وهو حليف رئيسي لترامب، وهو أيضًا مؤيد للعملات المشفرة.