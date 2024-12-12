تكنولوجيا: Casio تكشف عن مجموعة Virtual Mix بتصميم G-Shock ولمسات نيون مميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Casio عن أحدث مجموعة لها من ساعات G-Shock، تحت اسم Virtual Mix Collection، في اليابان. تضم المجموعة ثلاثة موديلات تمزج بين التصميم الصناعي والأناقة الحديثة، وهي: GA-B001MW-8AJF، GD-B500MW-8JF، وGA-2300MW-8A. تتميز هذه الساعات بدمج اللون الرمادي مع لمسات من الأخضر النيون، ما يمنحها طابعًا فريدًا.

تصميم متطور ومزايا تقنية

اختارت Casio إضفاء تحديث ملحوظ على تصميم G-Shock التقليدي. يبرز طراز GA-B001MW-8AJF بطبقة حماية أساسية من الكربون مع غلاف راتنجي وشاشة عرض هجينة تجمع بين التناظري والرقمي.

يعكس التصميم مظهرًا أنحف وأكثر زوايا، مما يجعله مناسبًا للأناقة الحضرية. كما يدعم الطراز الاتصال عبر Bluetooth لتوصيل الهاتف الذكي، ما يتيح ضبط الوقت التلقائي وميزة العثور على الهاتف. يبلغ عمر البطارية عامين، مع ميزات توفير الطاقة وتنبيهات انخفاض البطارية.

وظائف إضافية للطرازات الأخرى

يأتي GD-B500MW-8JF بدون الهيكل الكربوني، لكنه يضيف ميزة تتبع اللياقة البدنية باستخدام عداد الخطوات، الذي يتزامن مع الهواتف الذكية.

يتيح هذا الموديل قراءة محسنة عبر شاشة LCD سالبة كبيرة، مع الحفاظ على التصميم الانسيابي للمجموعة. وكلا الطرازين يوفر ميزات G-Shock الكلاسيكية، مثل التوقيت العالمي، وساعة الإيقاف 1/100 ثانية، والتنبيهات اليومية المتعددة.

تصميم مستوحى من التقنية الحديثة

تعكس تصميمات هذه الساعات الجديدة توجهًا معماريًا أكثر تطورًا مقارنة بالإصدارات السابقة. يظهر اللون الرمادي غير اللامع في الأجسام الرئيسية، ما يضفي إحساسًا عصريًا. تشير الزوايا الحادة والأشكال الهندسية إلى تأثير التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الألعاب على التصميم.

الأسعار والتوافر

يُباع الطراز GA-B001MW-8AJF في اليابان بسعر 22,550 ين ياباني (حوالي 150 دولارًا أمريكيًا)، بينما يُعرض GD-B500MW-8JF بسعر 20,900 ين ياباني (حوالي 139 دولارًا أمريكيًا).

أما الطراز الثالث، GA-2300MW-8A، فقد ظهر في المواد الترويجية، لكنه لم يتوفر حتى الآن بتفاصيل حول السعر أو التوافر. ولا تزال تواريخ الإصدار الدولية لهذه المجموعة غير محددة.

