شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي يساعد تيليجرام في إزالة 15 مليون مجموعة وقناة مشبوهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت تيليجرام لضغوط غير مسبوقة لتنظيف منصتها هذا العام، بعد اعتقال مؤسسها بافيل دوروف في فرنسا ومواجهته اتهامات بشأن المحتوى الضار المزعوم الذي تمت مشاركته على تطبيق المراسلة الخاص به.

وبعد الإعلان عن حملة صارمة في سبتمبر، تقول تيليجرام الآن إنها أزالت 15.4 مليون مجموعة وقناة مرتبطة بمحتوى ضار مثل الاحتيال والإرهاب في عام 2024، مشيرة إلى أن هذا الجهد "تم تعزيزه بأدوات تعديل الذكاء الاصطناعي المتطورة".

ويعد الإعلان جزءًا من صفحة تعديل تم إطلاقها حديثًا أنشأتها تيليجرام للتواصل بشكل أفضل مع جهود التعديل للجمهور، وفقًا لمنشور من قناة دوروف على تيليجرام، ووفقًا لصفحة تعديل تيليجرام، هناك زيادة ملحوظة في التنفيذ بعد اعتقال دوروف في أغسطس: