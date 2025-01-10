شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تحديثًا لاختبار تنظيم الاجتماعات ومشاركة الدعوات للأحداث الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة Apple تحديث iOS 18.3 Beta 2 لأجهزة iPhone ، وقد تختبر الشركة من خلاله تطبيقًا جديدًا، ويُقال إنه مُصمم لتنظيم الاجتماعات ومشاركة الدعوات للأحداث الشخصية وعبر الإنترنت.

وجدير بالذكر أن Apple لم تعلن عن هذا التطبيق خلال مؤتمر المطورين العالميين ( WWDC ) 2025، حيث عرضت iOS 18 وجميع ميزاته، ولا يزال قيد التطوير على أحدث إصدار تجريبي من iOS 18.3.

يأتي هذا التطور بعد أن أفادت تقارير بأن شركة التكنولوجيا العملاقة التي يقع مقرها في كوبرتينو تعمل على تطوير متجر تطبيقات منفصل مخصص للألعاب بميزات مستعارة من Game Center.

وقيل إنه تم اختباره في الإصدارات الداخلية لنظام التشغيل iOS 18 ، ولكن لم يتم طرحه بعد لمختبري الإصدار التجريبي.

قد يوفر تطبيق Invites من Apple وظائف أكثر من دعوات تطبيق التقويم

وتم رصد التطبيق الجديد بواسطة 9to5Mac بعد تحليل الكود من iOS 18.3 Beta 2 ، ومن المقرر أن تميز Apple تطبيق Invites عن تطبيق Calendar، الذي يوفر وظائف مماثلة للأحداث، من خلال تقديم بعض الميزات الإضافية.

ويُقال إنه مدمج مع iCloud وقد يكون لديه إصدار ويب، وقد يتم دمج الدعوات أيضًا مع GroupKit، وهو برنامج في أنظمة تشغيل Apple يتيح الاتصال والمشاركة بين التطبيقات والمستخدمين من خلال الاستفادة من مجموعات التطبيقات والمجموعات وGroupActivityMetadata، ويُقال إنه تمت إضافته مع أول تحديث لنظام التشغيل iOS 18، ولكن لم يتم استخدامه بعد بواسطة تطبيق Apple.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تطبيق Invites سيُعرض كتطبيق مستقل أم سيُعرض كتطبيق صغير داخل تطبيقات أخرى مثل الرسائل.

وتذهب التوقعات بأن Invites سيوفر للمستخدمين قائمة بالأشخاص المدعوين إلى حدث معين وسيُعلمهم بأولئك الذين أكدوا حضورهم لهذا الحدث.

كما لا تظهر الإشارات إلى تطبيق Invites إلا في كود iOS 18.3 Beta 2، والوظيفة معطلة حاليًا، حيث يمكن لموظفي Gadgets 360 تأكيد عدم وجود أي تطبيق من هذا القبيل على سطح التحديث، ولكنه قد يشق طريقه في النهاية إلى المستخدمين مع تحديث iOS القادم.