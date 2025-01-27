تكنولوجيا: جوجل تكشف عن ميزة التحقق من الهوية لحماية هواتف اندرويد من السرقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد فقدان هاتفك الذكي من أكبر المخاطر التي تهدد البيانات الحساسة المخزنة عليه، حيث يمكن أن تُسرق هذه البيانات أو تُعرض للبيع، مما يسبب أضرارًا كبيرة. لمواجهة هذه المشكلة، تسعى جوجل لتعزيز حماية نظام اندرويد من خلال ميزات جديدة لمكافحة السرقة، وأحدثها ميزة “التحقق من الهوية”.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين تعيين مناطق آمنة حيث يمكنهم فتح هواتفهم بسهولة. في المقابل، تطلب المصادقة البيومترية لتعطيل “التحقق من الهوية” عند الخروج من هذه المناطق.

تهدف هذه التقنية إلى حماية البيانات الرقمية الأكثر حساسية للمستخدمين، بحيث تمنع أي شخص آخر من الوصول إليها في حالة سرقة الهاتف. ورغم ذلك، قد يواجه المستخدم بعض التحديات أو الإزعاج عند محاولة الوصول إلى البيانات أو الميزات في مواقع معينة.

ومع ذلك، لا تعالج الميزة خطر إجبار المستخدم على استخدام المصادقة البيومترية لإلغاء القفل في ظروف قهرية. كما لم توضح جوجل في إعلانها الأخير ما إذا كانت الميزة ستمنع إمكانية مسح الهاتف أو إعادة ضبطه.

وفقًا لجوجل، سيتم طرح ميزة “التحقق من الهوية” أولاً على هواتف Pixel وهواتف سامسونج التي تعمل بواجهة One UI 7، يليها دعم أجهزة اندرويد 15 الأخرى مثل OnePlus 13.

