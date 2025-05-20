شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تُطلق تطبيق NotebookLM على أندرويد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن الإطلاق الرسمي لتطبيق NotebookLM على أجهزة أندرويد، وذلك قبل انطلاق مؤتمر Google I/O 2025، وقبل الموعد الذي كانت قد حددته سابقًا لطرح التطبيق.

وكانت خدمة NotebookLM، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قد انطلقت لأول مرة في عام 2023 لكنها كانت متوفرة فقط عبر أجهزة سطح المكتب، والآن، أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى الخدمة عبر الموبايل، مما يوسع من نطاق استخدامها، ويُنتظر إطلاق التطبيق على نظام iOS اليوم .

تُقدّم NotebookLM تجربة متقدمة في تدوين الملاحظات والبحث، إذ تساعد المستخدمين على فهم المعلومات المعقدة من خلال ميزات مثل الملخصات الذكية، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالوثائق والمحتوى المُحمَّل.

يوفر تطبيق أندرويد الجديد عددًا من المزايا المهمة، أبرزها:

• ميزة "اللمحات الصوتية" Audio Overviews، وهي عبارة عن ملفات صوتية يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على مصادر المستخدم.

• دعم التشغيل في الخلفية والعمل بدون اتصال بالإنترنت لهذه اللمحات.

• إمكانية إنشاء دفاتر جديدة واستعراض تلك التي تم إنشاؤها مسبقًا.

• رفع مصادر جديدة من الجهاز، وعرض المحتوى الذي تم تحميله لكل دفتر.

• دعم الوضعين الليلي والنهاري، وفقًا لإعدادات النظام.

وبالنظر إلى توقيت الإطلاق، من المتوقع أن تستعرض جوجل مزيدًا من تفاصيل التطبيق خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر Google I/O اليوم .