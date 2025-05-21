شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن "آيفون 17 إير".. تسريبات عن التصميم والأسعار والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار محبي التكنولوجيا إلى شركة آبل التي تستعد لإطلاق سلسلة آيفون 17، والمتوقع أن تكون أكبر تحديث فى تاريخ هواتف آيفون منذ سنوات، وتشير التسريبات إلى أن السلسلة الجديدة ستتضمن أربعة إصدارات، من بينها طراز جديد كليًا يحمل اسم "آيفون 17 إير"، بالإضافة إلى تحديثات على طرازات آيفون 16 وآيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، والتغيير المرتقب يشمل تصميمات جديدة وتحسينات في الأداء، فضلًا عن تغييرات محتملة في سياسة التسعير.

بحسب التقاليد السنوية التي تتبعها آبل، من المرجح أن يتم الإعلان عن سلسلة آيفون 17 خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2025، على الأرجح في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر، ويتوقع أن يعقد المؤتمر في مقر الشركة الرئيسي "آبل بارك" بمدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، مع بث مباشر للفعالية عبر الموقع الرسمي لآبل وقناتها على يوتيوب، وبحسب الجدول الزمني المعتاد، فإن الطلبات المسبقة ستفتح بعد الإعلان الرسمى بثلاثة أيام، على أن تبدأ الشحنات في الوصول للعملاء خلال الأسبوع التالي.

أما فيما يتعلق بالتسعير، فتشير تقارير إلى أن آبل تُعيد النظر في استراتيجيتها السعرية بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع وسلاسل الإمداد، إلى جانب استخدامها لمواد جديدة مثل التيتانيوم والألومنيوم، ووفقًا لتقديرات مسربة فإن سعر آيفون 17 سيبدأ من نحو 1.080 دولارًا أمريكيًا، بينما يُتوقع أن يبدأ سعر "آيفون 17 إير" من 1.200 دولار تقريبًا، أما آيفون 17 برو فسيُطرح بسعر يقارب 1.620 دولارًا، في حين سيبدأ سعر آيفون 17 برو ماكس من حوالي 1.980 دولارًا.

الطراز الأكثر إثارة في هذه السلسلة هو بلا شك "آيفون 17 إير"، والذي يقال إنه سيكون أنحف هاتف تصنعه آبل على الإطلاق، بسُمك لا يتجاوز 5.5 ملم، مع الحفاظ على شاشة كبيرة بقياس 6.6 بوصة.

هذا الهاتف سيأتي بهيكل مصنوع من خليط التيتانيوم والألومنيوم، مع شاشة OLED بتردد 120 هرتز، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل، ويتوقع أن يعمل الهاتف بشريحة A19 Bionic الجديدة، إلى جانب أول مودم 5G من تصميم آبل ويحمل الاسم الرمزي C1.

كما سيدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 7، ويعتمد كليًا على شريحة eSIM دون منفذ تقليدي، بالإضافة إلى منفذ USB-C. وتُشير التوقعات إلى أن الجهاز سيحمل بطارية من الجيل الجديد تتيح أداءً أطول رغم نحافة التصميم.

في المقابل، ستحافظ طرازات آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس على موقعها كأعلى الفئات أداءً من حيث المعالجة والتصوير وجودة المواد، من المنتظر أن يتغير تصميم الكاميرا الخلفية لتصبح بوضع أفقي يشبه ما نراه في بعض هواتف "بيكسل"، إلى جانب تحسينات كبيرة على الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابيكسل، مع إمكانات تصوير ليلي أفضل، وتقنيات ذكاء اصطناعي لتحرير الصور.

كذلك، ستأتي هذه الطرازات بشريحة A19 Pro الجديدة، مع تحسينات في الرسوميات وقدرات المعالجة العصبية، أما من حيث الشاشة فسيكون هناك تقليص طفيف للحواف وزيادة في سطوع شاشة OLED، مع استمرار استخدام هيكل مصنوع من التيتانيوم المستخدم في صناعة الطيران، وقد تضيف آبل عليه لمسات جديدة من حيث الشكل والتشطيب.