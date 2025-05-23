شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو موبايلك الأندرويد قديم .. ازاي ترجعه جديد بدل ما تشتري غيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب العديد من المستخدمين في تحسين هواتفهم الأندرويد القديمة، بطرق متعددة لتحسين الأداء، وإطالة عمر البطارية، وتحسين تجربتك بشكل عام.

وقد يشمل ذلك تعديل بعض الإعدادات، وإضافة تطبيقات جديدة، وإدارة التطبيقات الحالية، ولتحسين أداء هاتفك يمكنك تشغيل الوضع الداكن، حيث تحتوي معظم الهواتف حاليًا على الوضع الداكن، وبما أن معظمها مزود بشاشات OLED، فإن هذا المزيج يساعد على إطالة عمر البطارية وهذا ما أكدته جوجل سابقًا.

إطالة عمر البطارية

ونصح التقرير بأنه إذا كان لديك هاتف أندرويد قديم، وخاصةً هاتف بشاشة قديمة، فعّل الوضع الداكن لتوفير أقصى عمر ممكن للبطارية، كما يمكنك أيضا تحويل هاتفك إلى 60 هرتز حتى إذا كان لديك هاتف قديم، فمن المرجح أن يكون معدل تحديثه 120 هرتز، أو على الأقل 90 هرتز.

وفي هذه الحالة، تأكد من تحويله إلى 60 هرتز للحفاظ على أقصى عمر ممكن للبطارية.

زيادة مساحة التخزين

وقد تكون مساحة التخزين لديك على وشك النفاد، فعادةً ما تشغل الصور ومقاطع الفيديو الجزء الأكبر من مساحة التخزين وفي هذه الحالة، يمكنك شراء مساحة تخزين إضافية من Google Cloud، ثم الانتقال إلى تطبيق صور Google، لذا ماعليك إلا تدشين نسخة احتياطية، ثم اختر "تحرير مساحة على هذا الجهاز".

وهذا الخيار هو مسح الملفات المخزنة، ولكن بالطبع، ستكون متاحة في تطبيق صور Google، بعد نسخها احتياطيًا بأمان بالجودة التي اخترتها.

الحصول على التحديثات

ومن أهم الخطوات الهامة لتحسين أداء جهازك، هو تنزيل التحديث الجديد لتعزيز الأمان والتخلص من الأخطاء فمن البديهي أن تقوم بتحديث هاتفك إلى أحدث إصدار متوفر من الشركة المصنعة، حتى لو كان هاتفك قديمًا، فهذا لا يعني أن الشركة المصنعة قد توقفت عن إصدار تحديثات البرامج لهاتفك، خاصةً فيما يتعلق بتصحيحات الأمان.

إزالة التطبيقات غير المستخدمة

إذا كان هاتفك بحوزتك لفترة طويلة، فمن المرجح أن يكون لديك العديد من التطبيقات المثبتة، وبعضها قد لا تستخدمه أصلًا، و في هذه الحالة، يمكنك العثور على هذه التطبيقات من قسم "التطبيقات غير المستخدمة" في إعدادات التطبيقات وسيعرض لك هذا الإعداد التطبيقات التي لم تستخدمها لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى التطبيقات التي لم تفتحها لأكثر من ستة أشهر.

وبناءً على ذلك، يمكنك إلغاء تثبيت هذه التطبيقات لتوفير المساحة وتقليل الفوضى على هاتفك، ويمكنك أيضًا القيام بذلك يدويًا من خلال تصفح قائمة التطبيقات، ثم إلغاء تثبيت التطبيقات واحدًا تلو الآخر ثم حمّل تطبيق Google Gemini لتحديث هاتفك.