تكنولوجيا: رويترز: OpenAI تبدأ فى استخدام خوادم جوجل السحابية

أبرمت شركة OpenAI اتفاقية مع جوجل للبدء في استخدام خدماتها السحابية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من سعة الحوسبة، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز ، ويُعد هذا الأمر مفاجئًا بعض الشيء، نظرًا لتنافس جوجل وOpenAI في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولا تزال شروط الاتفاقية غير معروفة، لكن التقارير تشير إلى أنها كانت في مرحلة التفاوض خلال الأشهر القليلة الماضية ، ويمثل هذا أحدث خطوة من OpenAI لتنويع مصادر الحوسبة لديها بعيدًا عن مايكروسوفت أزور.

وكانت مايكروسوفت المزود الحصري لمركز بيانات OpenAI حتى يناير، بعد أن ألقى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، باللوم على نقص سعة الحوسبة في تأخير العديد من المنتجات.

وأبرمت الشركة صفقة في مارس مع CoreWeave لتوفير سعة حوسبة سحابية أكبر، فقد بلغت قيمة هذه الصفقة قرابة 12 مليار دولار.

قد لا تكون مايكروسوفت أزور المزود السحابي الحصري لـ OpenAI بعد الآن، ولكن لا يبدو أن الشركتين قد انفصلتا ، ولا تزال OpenAI تعتمد بشكل كبير على Azure، وتجري الشركتان حاليًا مفاوضات لمراجعة شروط شراكتهما، والتي من المرجح أن تُعدل حصة مايكروسوفت في OpenAI.

مع ذلك، يُعد هذا بلا شك فوزًا لجوجل كلاود ، وتُشكل ChatGPT أكبر تهديد لأعمال بحث جوجل منذ سنوات، وقد تُشير هذه الصفقة إلى تقارب في العلاقات بين الشركتين ، على أي حال ستُدرّ هذه الصفقة أموالًا طائلة على جوجل كلاود ، وحققت المنصة 43 مليار دولار العام الماضي، وشكّلت 12% من إجمالي إيرادات الشركة الأم Alphabet ، ومن المُرجّح أن تُسهم إضافة OpenAI إلى محفظة عملائها في زيادة هذه الأرقام بشكل كبير.



