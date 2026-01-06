تكنولوجيا: Asus تُحدث طرازي Vivobook S14 و Vivobook S16 بمعالجات AMD Ryzen AI و Intel Core Ultra 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أجرت شركة Asus تحديثاً شاملاً لأجهزة الكمبيوتر المحمول Vivobook S14 و Vivobook S16 خلال مشاركتها في معرض CES 2026، مقدمةً مجموعة واسعة من خيارات المعالجات الجديدة من AMD و Intel و Snapdragon.

تأتي الطرازات الجديدة بمواصفات قوية تشمل شاشة WUXGA OLED، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 32 GB، وسعة تخزين تصل إلى 1 TB، مع متانة من الدرجة العسكرية، ودعم لتقنية الصوت Dolby Atmos. كما تتميز الأجهزة بتصميم معدني أنيق يتضمن شعار Asus محفوراً بتقنية CNC.

خيارات المعالجات والأداء بشكل أكثر تحديداً، تأتي أجهزة Vivobook S14 و Vivobook S16 الآن مدعومة بمعالجات الجيل الجديد AMD Ryzen AI (والتي يُرجح أن تكون من سلسلة Ryzen AI 400)، ومعالجات Intel Core Ultra 9 Series 3. كما يتوفر خيار من Qualcomm، ولكن طراز Vivobook S16 هو الوحيد الذي ينفرد بتوفير شريحة Snapdragon X2 Elite.

التصميم والأبعاد يشترك كلا الطرازين في نفس التصميم المعدني والشعار المحفور بدقة. ومن حيث الأبعاد، تتميز المتغيرات الثلاثة بنحافة فائقة تبلغ 1.59 سم (0.62 بوصة) فقط. ومع ذلك، هناك اختلاف في الوزن؛ حيث تأتي النسخ المزودة بمعالجات AMD و Snapdragon بوزن أثقل قليلاً يبلغ 1.70 كجم، في حين تتميز نسخة Intel من Vivobook S14/S16 بخفة وزنها الذي يبلغ 1.40 كجم فقط.

الشاشة والمواصفات المشتركة فيما يتعلق بالشاشة، يوفر طراز S16 بمعالج Snapdragon خياراً بين لوحة IPS بدقة 2.5K أو لوحة WUXGA OLED. في المقابل، تأتي طرازات S14 و S16 المزودة بمعالجات Intel أو AMD بشاشات WUXGA (بدقة 1920 × 1200 بكسل) تغطي 95% من النطاق اللوني DCI-P3.

وتشترك جميع النماذج الثلاثة في مواصفات رئيسية، تشمل:

ذاكرة RAM تصل إلى 32 GB.

تخزين داخلي يصل إلى 1 TB.

دعم تقنيات Dolby Atmos و Wi-Fi 6 .

بطارية بسعة 70 Wh.

لوحة لمس كبيرة تدعم الإيماءات الذكية (smart gesture).

المنافذ والتوفر زودت Asus الأجهزة بمجموعة واسعة من المنافذ، تتضمن منفذين USB 4، ومنفذ USB 3.2 Type A، ومنفذ USB 3.2 Type C، بالإضافة إلى منفذ HDMI 2.1 (TMDS) ومدخل سماعة رأس 3.5 ملم.

حتى الآن، لم تعلن الشركة عن تفاصيل الأسعار أو موعد التوفر الرسمي لأحدث طرازات Vivobook S14 و Vivobook S16.