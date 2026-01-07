تكنولوجيا: MSI تُحدث جهاز Claw 8 AI+ بإصدار Glacier Blue Edition الجديد وتكشف عن نسخة Polar Void Edition محدودة للغاية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة MSI بتحديث جهازها Claw 8 AI+ مرة أخرى، وذلك عقب إطلاقها لإصدار Polar Tempest Edition في العام الماضي. وفي هذه المرة، أكدت الشركة أن إصداراً جديداً يحمل اسم Glacier Blue Edition سيصدر قريباً، كما تم رصد صور لنسخة محدودة للغاية تُعرف بـ Polar Void Edition.

في وقت سابق من اليوم، وضمن استعراضها لمنتجاتها في معرض CES 2026، كشفت MSI عن العديد من الأجهزة الجديدة. وإضافة إلى ذلك، شوقت الشركة بهدوء لنسخ مُحدثة من جهاز الألعاب المحمول الشهير Claw 8 AI+. وللتوضيح، كان هذا الجهاز قد ظهر لأول مرة تزامناً مع إطلاق الطراز الأصغر Claw 7 AI+ (المتوفر حالياً بسعر 959.99 دولاراً على Amazon).

في الوقت الراهن، يظل هذان الجهازان من بين القلائل في فئة الألعاب المحمولة التي تعمل بمعالجات Intel Lunar Lake، جنباً إلى جنب مع جهاز OneXPlayer X1 Air. ويبدو أن الأجهزة التي ستعتمد على منصة Panther Lake لا تزال بعيدة عن موعد الإطلاق. وفي غضون ذلك، قررت MSI تحديث Claw 8 AI+ مجدداً بإطلاق إصدار Glacier Blue Edition. وكما يظهر في الصور، قد يكون هذا الإصدار مجرد تحديث بصري (جمالي) كما حدث مع إصدار Polar Tempest Edition الذي سبقه.

ومع ذلك، يجدر الذكر أن MSI كانت قد ميزت إصدار Polar Tempest Edition عن متغير Sandstorm الأصلي من خلال ترقية سعة التخزين بإضافة قرص SSD بسعة 2 TB. لذا، لن يكون مفاجئاً إذا كانت MSI تخطط لخطوة مماثلة مع الإصدار الجديد.

وبينما يستعد إصدار Glacier Blue Edition للوصول إلى الأسواق، تعرض MSI أيضاً إصدار Polar Void Edition خلال فعاليات CES 2026. ولكن لسوء الحظ، لا يبدو أن هذا المتغير سيحظى بإطلاق تجاري كامل في الوقت الحالي.

