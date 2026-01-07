تكنولوجيا: الكشف رسمياً عن تلفاز Hisense 116UXS RGB-X MiniLED الرائد الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتم حالياً استعراض تلفاز Hisense 116UXS RGB-X Mini LED الجديد ضمن فعاليات معرض CES 2026. ويتميز هذا الطراز الرائد بتقنية RGB MiniLED Evo الأحدث من العلامة التجارية، والتي تضيف لوناً أساسياً رابعاً لتحسين جودة الصورة. وتشمل الميزات الأخرى دعماً لتقنية Dolby Vision 2، وإطاراً نحيفاً، ونظام صوت مدمج.

أزاحت شركة Hisense الستار عن تلفازها الرائد الجديد 116UXS، وهو جهاز ضخم بقياس 116 بوصة يعمل بتقنية RGB-X Mini LED، وذلك خلال مشاركتها في معرض CES 2026. ويأتي هذا الطراز كتطور للإصدار السابق 116UX TV (المتاح حالياً بسعر 29,999.99 دولاراً عبر Amazon Marketplace)، والذي طُرح في الأسواق العالمية عام 2025.

تقنيات العرض والألوان يتميز جهاز Hisense 116UXS بتبنيه لتقنية العلامة التجارية الجديدة RGB MiniLED Evo، والتي تضيف لوناً رابعاً، وهو اللون السماوي (cyan)، إلى هيكلية RGB التقليدية. وتشير الشركة إلى أن هذه الإضافة من شأنها جعل ألوان التلفاز “أكثر طبيعية وحيوية”، مع إبراز تفاصيل أكثر سلاسة في مناطق الظل.

يغطي هذا الطراز ما نسبته 110% من مساحة الألوان BT.2025، مع مستوى سطوع فائق يصل في ذروته إلى 5,000 شمعة (nits) ناتج عن “عشرات الآلاف من مناطق التعتيم اللوني”؛ إلا أن العدد الدقيق لمناطق التعتيم المحلي (local dimming zones) لم يتم تأكيده بعد.

المعالج والتصميم والصوت يعتمد جهاز 116UXS الجديد في عمله على محرك المعالجة Hisense Hi-View AI Engine RGB، كما يدعم تقنية Dolby Vision 2. ويُقال إن الجهاز يتمتع بتصميم يكاد يخلو من الحواف (bezelless)، كما يتميز بنحافة نسبية حيث يبلغ سُمكه 1.57 بوصة (حوالي 39.9 ملم). وبالإضافة إلى ذلك، زودت الشركة الجهاز بنظام صوتي مدمج بقنوات 6.2.2 من شركة Devialet، وهو متوافق مع تقنية Dolby Atmos.

الجوائز والتوفر ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هذا الطراز قد حاز على لقب “مكرّم بجائزة الابتكار” (Innovation Award Honoree) خلال معرض CES 2026. ومع ذلك، لم تعلن Hisense بعد عن تاريخ الإصدار أو التفاصيل المتعلقة بسعر تلفاز 116UXS RGB-X Mini LED TV.

