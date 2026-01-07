تكنولوجيا: شاشة Dell UltraSharp 32 QD-OLED 4K: أول شاشة QD-OLED في العالم بطلاء مضاد للوهج ومنخفض الانعكاس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Dell النقاب عن شاشتها الجديدة UltraSharp 32 QD-OLED خلال فعاليات معرض CES 2025. وتتميز الشاشة بلوحة QD-OLED مقاس 32 بوصة بدقة 4K، مع تغطية لونية بنسبة 100% للنطاق DCI-P3، ومعدل تحديث يبلغ 120 Hz. كما تتفرد شاشة UltraSharp U3226Q بكونها الأولى من نوعها في العالم التي تأتي بطلاء مضاد للوهج ومنخفض الانعكاس (Anti-Glare Low-Reflectance) على لوحة من نوع QD-OLED.

إلى جانب استعراضها لمجموعة كبيرة من حواسيب الألعاب المحمولة الجديدة، وحاسوب الألعاب المكتبي Alienware Area-51، وحواسيب الوسائط المتعددة، عرضت Dell أيضاً شاشتي UltraSharp 52 و UltraSharp 32 الجديدتين في CES 2025. ومن بين الطرازين، تبدو شاشة Dell UltraSharp 32 (طراز U3326Q) الخيار الأكثر إثارة للاهتمام بفضل لوحة QD-OLED الغنية بالألوان بدقة 4K ومعدل تحديث 120 Hz والمزيد من المزايا.

مصممة للمحترفين المبدعين تستهدف شاشة Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED المحترفين المبدعين الذين يحتاجون إلى دقة عرض فائقة لإنتاج المحتوى. تتميز الشاشة بمعدل تباين لا نهائي عملياً (1.5M:1)، ومعدل تحديث 120 Hz، ودعم لتقنيتي DisplayHDR True Black 500 و Dolby Vision HDR. وبعبارة أخرى، ستقدم Dell UltraSharp 32 درجات لون أسود حالكة العمق سواء أثناء مشاهدة محتوى SDR أو HDR.

دقة الألوان والمعايرة نظراً لأن Dell تسوق لشاشة UltraSharp US3226Q لصناع الأفلام والمحترفين، فإن UltraSharp 32 QD-OLED تأتي معايرة مسبقاً بدقة DeltaE < 1، وتغطي 100% من النطاقات اللونية DCI-P3 و Display P3، و 94% من AdobeRGB، و 100% من sRGB. كما تحتوي الشاشة على مقياس ألوان مدمج (colorimeter) مع القدرة على تخزين ملفات تعريف الألوان. ويمكن للمستخدمين تعديل إعدادات الألوان عبر مفاتيح مباشرة قابلة للبرمجة، بينما تستطيع فرق تكنولوجيا المعلومات إدارة الشاشة عن بُعد بفضل أدوات Dell Color Management و Color Management Console.

ميزة الطلاء المبتكر واحدة من أبرز المزايا التي تقدمها Dell UltraSharp 32 QD-OLED هي أنها أول شاشة في العالم تستخدم طلاء Anti-Glare Low Reflectance (AGLR) على لوحة QD-OLED. وكما يوحي الاسم، يعمل هذا الطلاء على تقليل الوهج والانعكاسات لضمان إمكانية استخدام الشاشة بشكل مريح حتى في البيئات ذات الإضاءة الساطعة.

المنافذ والاتصال أخيراً، توفر شاشة Dell UltraSharp 32 QD-OLED خيارات اتصال قوية تشمل:

منفذ Thunderbolt 4 مع قدرة توصيل طاقة تصل إلى 140 واط.

منفذ Type-C بقدرة 27 واط.

منافذ Type-A بقدرة 10 واط.

منفذ RJ45 لشبكة Ethernet بسرعة 2.5 Gbps.

التوفر والسعر ستكون شاشة Dell UltraSharp 32-inch QD OLED متاحة في الأسواق بدءاً من 24 فبراير 2026، بسعر يبلغ 2,599.99 دولاراً.