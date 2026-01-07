تكنولوجيا: Asus تكشف عن جهاز ProArt PZ14 القابل للتحويل بمعالج Qualcomm Snapdragon X2 Elite وشاشة OLED بتردد 144 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي جهاز ProArt PZ14 الجديد كخليفة لطراز العام الماضي ProArt PZ13، مقدماً ترقيات جوهرية تشمل الانتقال إلى شاشة مقاس 14 بوصة مدعومة ببطارية سعة 75 Wh، بالإضافة إلى تزويده بمعالج Qualcomm Snapdragon X2 Elite وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 32 GB.

قامت شركة Asus اليوم بتحديث سلسلة منتجات ProArt بالكشف عن العديد من الطرازات الجديدة، بما في ذلك إصدار جديد من ProArt PX13 (المتوفر حالياً بسعر 1,899 دولاراً على Amazon). وإلى جانب هذا الطراز مقاس 13 بوصة، قامت الشركة أيضاً بترقية بديلها القابل للتحويل (convertible) الذي طرحته العام الماضي باسم ProArt PZ13 والذي كان يعمل بشريحة Snapdragon X Plus.

وخلال فعاليات معرض CES 2026، قدمت Asus جهاز ProArt PZ14 مدعوماً بمعالج Snapdragon X2 Elite (تحديداً طراز X2E-88-100) الأكثر قوة. وكما يوحي اسمه، يقفز هذا الطراز الجديد إلى شاشة مقاس 14 بوصة بدلاً من الاستمرار على قياس 13.3 بوصة المستخدم في ProArt PZ13.

علاوة على ذلك، تقدم الشاشة الجديدة دقة عرض 2.8K بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، مع معدل تحديث يبلغ 144 Hz وسطوع يصل في ذروته إلى 1,000 شمعة (nits).

كما يساهم تبني معمارية Snapdragon X2 من Qualcomm في تزويد ProArt PZ14 بتقنية اتصال Wi-Fi 7، وقد عززت Asus ذلك بمنفذين USB 4. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الجهاز بطارية بسعة 75 Wh مع دعم للشحن السلكي بقدرة 100 واط.

لسوء الحظ، لم تؤكد Asus تفاصيل الأسعار أو موعد التوفر بالتزامن مع الإعلان في معرض CES 2026.

المصدر: