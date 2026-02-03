تكنولوجيا: Anker تستعد لإطلاق نسخة محسّنة من MagGo Power Bank

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت قاعدة بيانات Wireless Power Consortium عن ظهور نسخة جديدة من Anker MagGo Power Bank (10K)، مما يشير إلى إطلاق محتمل قريب للجيل التالي من هذا المنتج.

والنسخة الجديدة، المسجلة باسم الطراز A1654، ستدعم تقنية Qi 2.1 بدلاً من Qi 2.0 المستخدمة في الإصدار السابق، ما قد يحسن الأداء المغناطيسي ويقلل من انحراف الأجهزة، ويخفض الحرارة الناتجة، ويزيد كفاءة شحن الطاقة.

تتيح بطارية Anker MagGo Power Bank (10K) شحن جهاز واحد أو جهازين في الوقت نفسه. وتحتوي في الأمام على لوحة شحن لاسلكية Qi2 توفر حتى 15 واط للطاقة للجهاز المتصل.

كما تحتوي على منفذ USB-C على الجانب يقدم قدرة إخراج تصل إلى 27 واط، مما يمكن من شحن iPhone 16 Pro Max إلى 49% خلال نصف ساعة، ويستخدم المنفذ نفسه لإعادة شحن البطارية بقدرة 20 واط. وتشمل الميزات الأخرى دعامة قابلة للطي وتقنية ActiveShield لمنع ارتفاع الحرارة.

بالرغم من أن التصميم يشبه الإصدار السابق بشكل كبير، إلا أن النسخة الجديدة قد تتضمن تعديلات بسيطة مثل إزالة عبارة “Wireless PowerIQ”.

لم تكشف Anker عن موعد إطلاق هذا المنتج الجديد، في حين يبلغ سعر النسخة الأصلية في الولايات المتحدة 89.99 دولاراً، ومتوفرة حالياً بسعر 71.99 دولار على أمازون.

المصدر