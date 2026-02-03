تكنولوجيا: جهاز نينتندو Switch يتفوق على جهاز نينتندو DS ليصبح أكثر أجهزة الشركة مبيعًا على الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واصلت مبيعات جهاز نينتندو Switch الأصلي ارتفاعها رغم طرح نينتندو Switch 2 في منتصف 2025، وهو ما منحه دفعة كافية ليصبح أنجح جهاز في تاريخ نينتندو من حيث عدد الوحدات المباعة.

وسجلت نينتندو مبيعات بلغت 155.37 مليون وحدة من Switch، متجاوزًا جهاز نينتندو DS الذي توقف عند 154.02 مليون وحدة، بينما جاء جهاز نينتندو Game Boy في المركز الثالث، مع احتساب عدة إصدارات ضمن فئة واحدة مثل Game Boy Color.

وفي المقابل، بدأ نينتندو Switch 2 انطلاقته بقوة، إذ باعت الشركة نحو 6 ملايين وحدة خلال أقل من شهر، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 17.37 مليون وحدة حتى الآن، إلا أن الطريق لا يزال طويلًا أمامه للحاق بسلفه.

وعلى صعيد مبيعات الألعاب، واصل Switch الأصلي هيمنته الواضحة بعدما تجاوزت مبيعات ألعابه 1.5 مليار نسخة. وللمقارنة، حقق جهاز نينتندو DS مبيعات بلغت 948.76 مليون لعبة، بينما جاء جهاز نينتندو Wii في المركز الثالث بـ 921.85 مليون لعبة. ويُعد هذا الرقم لافتًا، خاصة أن مبيعات Wii بلغت 101.63 مليون وحدة فقط، أي أقل من مبيعات Game Boy، الذي سجل بدوره 501.11 مليون لعبة مباعة.

ورغم هذا الإنجاز التاريخي لنيتندو Switch، فإنه لم ينتزع لقب أكثر أجهزة الألعاب مبيعًا على الإطلاق. إذ لا يزال هذا اللقب من نصيب جهاز سوني PlayStation 2، الذي باع نحو 160 مليون وحدة خلال فترة حياته الطويلة الممتدة من عام 2000 وحتى إيقافه رسميًا في 2013. كما يتصدر PS2 أيضًا قائمة مبيعات الألعاب بإجمالي وصل إلى 1.54 مليار نسخة.

المصدر