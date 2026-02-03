تكنولوجيا: تسريب سماعات سوني الرائدة القادمة يكشف تفاصيل جديدة قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة أول نظرة على سماعات Sony WF-1000XM6 الرائدة القادمة، وذلك بعد فترة قصيرة من إعلان سوني عن سماعات LinkBuds Clip، ما أعاد التساؤلات حول موعد إطلاق الجيل الجديد من سلسلة WF-1000X الشهيرة.

وظهرت السماعات في قائمة لدى أحد المتاجر في تايلاند قبل أن يتم حذفها لاحقًا، حيث أوضحت الصور تصميمًا مُحدّثًا يبدو أعرض قليلًا من الجيل السابق مع تشطيب مطفي بالكامل يمنحها مظهرًا أكثر أناقة.

وأظهر التصميم وجود شبكة إضافية على جسم السماعة، يُرجّح أن تكون مخصصة لميكروفون خارجي جديد، وهو ما يعني احتمال تزويد WF-1000XM6 بأربعة ميكروفونات لكل سماعة، بواقع ثلاثة خارجية وواحد داخلي، مقارنة بثلاثة ميكروفونات فقط في WF-1000XM5.

وفيما لم تكشف القائمة عن المواصفات التقنية الكاملة، أكدت حصول السماعات على معيار مقاومة الماء IPX4، إلى جانب استمرار استخدام أطراف الأذن الإسفنجية كما في الجيل السابق لتحسين العزل الصوتي والراحة.

وبالنسبة لعلبة الشحن، ظهر تصميم جديد على شكل مستطيل بحواف دائرية مع تشطيب مطفي كامل، كما ستتوفر بلونين على الأقل هما الأسود والفضي.

وعرضت القائمة سعرًا مقترحًا يبلغ 11,990 بات تايلاندي، أي ما يعادل تقريبًا 380 دولارًا أو 322 يورو. وللمقارنة، أطلقت Sony سماعات WF-1000XM5 في عام 2023 بسعر 300 دولار و320 يورو.

وحتى الآن، لم تؤكد سوني رسميًا أي تفاصيل حول WF-1000XM6، إلا أن هذا التسريب يشير إلى أن موعد الإطلاق قد يكون قريبًا.

المصدر