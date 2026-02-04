تكنولوجيا: هاتف Oppo Find X10 يكشف عن معالج قوي وتقنيات جديدة في السلسلة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تظهر حاليًا تسريبات جديدة تكشف تفاصيل الجيل القادم من سلسلة Find X من أوبو، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه هاتف Find X9 Ultra قيد الانتظار. وتشير المعلومات إلى أن التشكيلة الجديدة ستضم ثلاثة إصدارات، وهي Find X10 وFind X10 Pro وFind X10 Pro Max.

وبحسب المسرّب Digital Chat Station، قد تعود ميدياتك لإطلاق معالج Dimensity 9500+ بعد أن أشارت شائعات سابقة إلى إلغائه. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا المعالج بالتزامن مع سلسلة Dimensity 9600 المبنية بدقة تصنيع 2 نانومتر.

وأضاف المسرّب أن النسخة الأساسية من السلسلة المقبلة ستعتمد على معالج Dimensity 9500+، في حين ستحصل نسختا Pro وPro Max على معالج Dimensity 9600 الأقوى. ويرجّح أن تكون هذه السلسلة هي Oppo Find X10 القادمة.

أما عن موعد الإطلاق، فمن المتوقع أن تكشف أوبو عن السلسلة الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، وربما خلال شهر أكتوبر، وذلك إذا التزمت الشركة بجدولها الزمني المعتاد.

المصدر