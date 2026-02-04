تكنولوجيا: سامسونج تتوقع تفوق مبيعات Galaxy Z Fold8 على Galaxy Z Flip8 لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُظهر بيانات سامسونج عادةً تفوق نسخة Ultra من سلسلة Galaxy S في المبيعات على نسختي العادية وPlus مجتمعتين، رغم كونها الأغلى سعرًا. لكن يختلف الوضع مع الهواتف القابلة للطي، إذ يحقق Galaxy Z Flip الأرخص مبيعات أعلى من Galaxy Z Fold الأغلى.

ومع ذلك، تشير تسريبات جديدة نقلها المسرب Ice Universe إلى أن سامسونج تخطط لقلب المعادلة هذا العام. ووفقًا لمصادر داخلية، تعتزم الشركة إنتاج نحو 3.5 مليون وحدة من Galaxy Z Fold8، مقابل ما بين 2.5 و3 ملايين وحدة فقط من Galaxy Z Flip8.

في المقابل، لا تتضمن هذه الأرقام الطراز الجديد المتوقع إطلاقه باسم Galaxy Wide Fold، والذي يُقال إن هدفه الإنتاجي يصل إلى مليون وحدة. كما يظهر هاتف Galaxy Z TriFold كمنتج محدود الكمية يهدف لتعزيز صورة السلسلة أكثر من تحقيق مبيعات ضخمة.

ورغم ذلك، تظل هذه الأرقام مجرد أهداف إنتاجية أولية، إذ يبقى حجم الطلب الفعلي من المستخدمين العامل الحاسم في تحديد الأداء الحقيقي لكل طراز.

من ناحية أخرى، كشف Ice Universe مؤخرًا عن خطط إنتاج سلسلة Galaxy S26، والتي تميل بشكل أكبر لصالح نسخة Ultra. ويُرجَّح أن يكون سبب هذا التفاوت بدء الإنتاج الضخم لهاتف S26 Ultra في ديسمبر، بينما بدأ تصنيع نسختي S26 وS26+ في يناير فقط.

وبحسب التوقعات، من المنتظر أن تكشف سامسونج عن سلسلة Galaxy S26 بنهاية هذا الشهر، على أن تصل هواتفها القابلة للطي الجديدة إلى الأسواق خلال شهر يوليو أو قريبًا منه.

