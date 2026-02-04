تكنولوجيا: تسريب يكشف التصميم الجديد لسماعات Samsung Galaxy Buds 4 وBuds 4 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لتجديد فئة السماعات اللاسلكية الخاصة بها مع إطلاق الجيل الرابع من سلسلة Galaxy Buds. وبعد أن ظهرت تسريبات الأسعار الأسبوع الماضي لكل من Galaxy Buds 4 وGalaxy Buds 4 Pro، كشفت صور جديدة الآن عن تصميم السماعات المنتظرة التي ستخلف Galaxy Buds 3 وGalaxy Buds 3 Pro.

وعرض موقع Android Headlines صورًا لسماعة Galaxy Buds 4 باللون الأسود، في حين ظهرت Galaxy Buds 4 Pro باللون الأبيض.

ومع ذلك، من المتوقع أن توفر سامسونج أكثر من خيار لوني لكلا الإصدارين. ويتشابه التصميم العام بين النموذجين، حيث تعتمد السماعتان على سيقان معدنية تعمل باللمس للتحكم في الإيماءات.

وتأتي السماعتان مع علبة شحن بتصميم مربع دائري الحواف مع غطاء علوي شفاف، لكن يتميز إصدار Pro وحده بوجود أطراف أذن من السيليكون. ومن المفترض أن يمنح ذلك Galaxy Buds 4 Pro عزلًا سلبيًا أفضل للضوضاء مقارنة بالإصدار العادي، قبل احتساب أي فروق تقنية أخرى.

وبحسب التسريبات، من المتوقع أن تُسعر Galaxy Buds 4 بسعر 179 يورو (حوالي 212 دولارًا)، بينما تصل Galaxy Buds 4 Pro إلى 249 يورو (حوالي 294 دولارًا) في السوق الأوروبية.

أما الإعلان الرسمي، فمن المنتظر أن يتم في 25 فبراير خلال حدث Galaxy Unpacked القادم، والذي سيشهد أيضًا إطلاق هواتف Galaxy S26 وGalaxy S26 Plus وGalaxy S26 Ultra.

