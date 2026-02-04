تكنولوجيا: أقلام ذكية ثورية لهواتف 2026 القابلة للطي بتقنية دعم الجيل الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير جديدة قادمة من الصين عن دعم متطور للأقلام الذكية في الهواتف القابلة للطي القادمة، حيث يُتوقع أن يأتي كل من Honor Magic V6 وOppo Find N6 بتقنية Stylus من الجيل الجديد.

وأشار المسرّب Smart Pikachu إلى أن هذه الأجهزة ستعتمد ما وصفه بـ “الدعم متعدد الأطياف” للأقلام الذكية، دون الخوض في تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه التقنية.

ومع ذلك، ترجّح التوقعات أن يشمل هذا التطوير إضافة مستشعرات جديدة داخل القلم لتحسين دقة الكتابة، ودعم مستويات ضغط أكثر، ورصد زوايا استخدام متعددة، إلى جانب ميزة تتبع القلم أثناء التحليق فوق الشاشة.

وفي السياق نفسه، يُنتظر أن تقدم الأقلام الجديدة أداءً أفضل من حيث تقليل زمن الاستجابة، وتحسين خاصية تجاهل راحة اليد، ورفع مستوى الدقة العامة، فضلًا عن إدخال مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالحلول الحالية.

وعلى صعيد الإطلاق، تأكد تقديم هاتف Honor Magic V6 رسميًا خلال معرض MWC Barcelona الشهر المقبل، بينما يُتوقع أن يظهر Oppo Find N6 في شهر مارس.

ومن المنتظر أن يعتمد الهاتفان على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع بطاريات بسعة تقارب 7000 مللي أمبير، وكاميرات رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

المصدر