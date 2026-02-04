تكنولوجيا: AMD تكشف موعد إطلاق الجيل الجديد من Xbox بشكل غير مباشر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت AMD بشكل غير مباشر عن موعد محتمل لإطلاق الجيل الجديد من Xbox، بعدما صرّحت المديرة التنفيذية ليزا سو خلال مكالمة الأرباح بأن العمل لا يزال مستمرًا على المعالج المخصص (SoC) الذي سيعتمد عليه الجهاز القادم.

وبحسب الجدول الزمني الحالي لـ AMD، يبدو أن إطلاق الجهاز في عام 2027 خيار وارد بقوة. ومع ذلك، يبقى القرار النهائي في يد مايكروسوفت، التي قد تختار تأجيل الموعد لفترة أطول. وبناءً على هذه المعطيات، تقل بشكل كبير فرص رؤية Xbox الجديد قبل عام 2027.

في السياق نفسه، دخلت مايكروسوفت وAMD في شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتطوير شرائح مخصصة تدعم منظومة Xbox بالكامل.

وكانت مايكروسوفت قد أوضحت سابقًا أن الجيل القادم من العتاد سيركز على تقديم تجربة أكثر فخامة، مع دعم عدة فئات وتصميمات مختلفة من الأجهزة.

