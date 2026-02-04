تكنولوجيا: AnTuTu تكشف أقوى هواتف وأجهزة اندرويد اللوحية من حيث الأداء في يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت منصة AnTuTu تصنيفها الرسمي لأداء الأجهزة خلال شهر يناير، والذي يعتمد على متوسط نتائج الاختبارات التي أُجريت داخل الصين خلال الشهر نفسه.

وتصدر هاتف RedMagic 11 Pro+ فئة الهواتف الرائدة محققًا متوسط نتيجة بلغ 4,104,271 نقطة على AnTuTu v11، ليواصل هيمنته على القمة.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمال تغيّر الصدارة قريبًا، خاصة مع اقتراب إطلاق iQOO 15 Ultra هذا الشهر، والذي يُرجح أن يتصدر قائمة فبراير.

وجاء في المركز الثاني إصدار Satellite Communication من هاتف vivo X300 Pro، تلاه Realme GT 8 Pro، ثم iQOO 15، وHonor Magic8 Pro، وHonor Win، وHonor Magic8، وOnePlus 15، وRedmi K90 Pro Max، وأخيرًا vivo X300.

واعتمدت ثمانية من هذه الهواتف على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بينما استخدم هاتفان فقط معالج Dimensity 9500 من ميدياتك.

أما في فئة الهواتف المتوسطة، فاعتلى Honor Power 2 الصدارة بمتوسط 2,218,856 نقطة، تلاه Oppo Reno15، وReno15 Pro، وReno14 Pro، وiQOO Z10 Turbo، وRedmi Turbo 4، وOppo Reno14، وRedmi Note 12 Turbo، وOnePlus Turbo 6V، ثم Redmi Note 15 Pro+.

وسيطر معالج Dimensity من سلسلة 8 على هذه الفئة بشكل واضح، حيث احتلت هواتفه المراكز السبعة الأولى. ورغم تفوق إصدار Dimensity 8500 الجديد، فإن الفارق بينه وبين Dimensity 8400 لم يكن كبيرًا، في حين كان القفز الأكبر في الأداء بين Dimensity 8300 و8400.

في المقابل، ظهرت هواتف Snapdragon في المراكز الثلاثة الأخيرة فقط، نتيجة غياب منافسة قوية من كوالكوم في هذه الشريحة.

وفي تصنيف الأجهزة اللوحية، واصل Honor MagicPad3 Pro مقاس 13.3 بوصة تصدر القائمة، كونه الجهاز اللوحي الوحيد المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 حاليًا. وظهر فارق كبير بينه وبين Oppo Pad 4 Pro صاحب المركز الثاني، بينما جاءت بقية الأجهزة من المركز الثاني حتى العاشر بفوارق أداء محدودة نسبيًا.

وحل جهاز H3C MegaBook في المركز الثالث بمعالج Intel Core Ultra 5 228V، تلاه OnePlus Pad 2 Pro، ثم Lenovo Legion Y700، وبعده RedMagic Astra، وXiaomi Pad 8 Pro، وiQOO Pad5 Pro، وأخيرًا Redmi K Pad.

