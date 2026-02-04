تكنولوجيا: هاتف iQOO 15 Ultra يأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وتبريد نشط وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت iQOO رسميًا عن هاتف iQOO 15 Ultra ليكون أول هاتف من الشركة مزود بمروحة تبريد نشطة، وأول جهاز يحمل لقب “Ultra” ضمن السلسلة.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب نظام تبريد Ice Dome الذي يعتمد على مروحة كبيرة لتحسين الأداء الحراري أثناء الاستخدام المكثف والألعاب.

وزوّدت iQOO الهاتف بذاكرة LPDDR5X فائقة السرعة وتخزين UFS 4.1، إضافة إلى شريحة Q3 المخصصة للألعاب لتحسين الرسوميات ومعدلات الإطارات. كما دعمت التجربة بزنادات كتف بتردد 600 هرتز، ومحركات اهتزاز مزدوجة، وسماعات ستيريو بدعم Dolby Atmos، مع شريط RGB خلفي لعشاق الألعاب.

وقدّمت الشركة شاشة OLED قياس 6.85 بوصة بتردد 144 هرتز وسطوع مرتفع يصل إلى 2600 نتس، مع دعم تقنيات HDR المتقدمة ومعدل لمس مرتفع مخصص للألعاب.

واعتمدت iQOO على بطارية ضخمة بسعة 7400 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 100 واط وشحن لاسلكي 40 واط، ما يمنح الهاتف قدرة تحمّل طويلة مع سرعة إعادة شحن عالية.

أما على مستوى الكاميرات، فقدمت منظومة ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية وعدسة تقريب 3x وعدسة واسعة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. ورغم وجود مروحة التبريد، حصل الهاتف على معيار مقاومة الماء والغبار IP68 وIP69.

ويتوافر iQOO 15 Ultra حاليًا للحجز المسبق في الصين بلونين فضي وأسود، مع عدة خيارات للذاكرة والتخزين، بينما لم يتم تأكيد موعد الإطلاق العالمي بعد.

