تكنولوجيا: أبل تبدأ رسميًا بيع هواتف آيفون 16 المُجددة بأسعار أقل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ أبل اليوم رسميًا طرح نسخ مُجددة من هواتف آيفون 16 و آيفون 16 Plus و آيفون 16 Pro و آيفون 16 Pro Max عبر متجرها الرسمي، مع تخفيضات تتراوح بين 12% و22% مقارنة بأسعارها الأصلية.

ويُحتسب الخصم على أسعار الهواتف الجديدة المتاحة حاليًا، أو على أسعار الإطلاق بالنسبة لطرازَي Pro و Pro Max اللذين أوقفت الشركة بيعهما كجديدين.

وبذلك، يتوفر آيفون 16 المُجدد بسعر 619 دولارًا بدلًا من 699 دولارًا، بينما يُعرض آيفون 16 Plus مقابل 699 دولارًا بدلًا من 799 دولارًا. أما آيفون 16 Pro فيبدأ سعره من 759 دولارًا، في حين يصل سعر آيفون 16 Pro Max المُجدد إلى 929 دولارًا، مقارنة بأسعار إطلاق بلغت 999 و1,199 دولارًا على التوالي.

وعند شراء آيفون مُجدد رسميًا من أبل، يحصل المستخدم على جهاز مفتوح الشبكة مزود ببطارية جديدة وهيكل خارجي جديد بالكامل، ويصل داخل علبة بسيطة مع كابل USB-C.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه الأجهزة ضمان أبل القياسي، مع إمكانية الاشتراك في AppleCare+ أو AppleCare One. كما تخضع جميع الهواتف المُجددة لعمليات تنظيف واختبار دقيقة، لتبدو وتعمل وكأنها جديدة تمامًا.

