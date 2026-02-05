تكنولوجيا: جوجل تكشف رسميًا عن Pixel 10a وتحدد موعد إطلاقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد سلسلة طويلة من التسريبات والشائعات، تعترف جوجل أخيرًا بهاتف Pixel 10a وتكشف عنه رسميًا عبر فيديو تشويقي قصير.

ويستعرض الفيديو الهاتف من زوايا متعددة، فيما تؤكد جوجل أن الإعلان الكامل سيتم في 18 فبراير، وهو نفس اليوم الذي ستبدأ فيه الشركة استقبال الطلبات المسبقة على الهاتف الجديد.

وفي الوقت نفسه، تتيح جوجل للراغبين التسجيل عبر الموقع التشويقي الخاص بـ Pixel 10a باستخدام البريد الإلكتروني. ومن خلال هذا التسجيل، يحصل المستخدم على عرض حصري من متجر جوجل، بشرط عدم الاشتراك السابق في الرسائل البريدية.

وعلى صعيد المواصفات المتوقعة، تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة AMOLED قياس 6.28 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz.

كما يُنتظر أن يضم كاميرا رئيسية بدقة 48MP، إلى جانب كاميرا واسعة بدقة 13MP، وكاميرا أمامية بدقة 13MP. كذلك يُرجّح أن يعمل الهاتف بذاكرة عشوائية ذات سعة 8GB وبطارية كبيرة بسعة 5,100 مللي أمبير.

أما من حيث الألوان، فمن المتوقع أن يتوفر Pixel 10a بأربعة ألوان وهي أسود وخمري ورمادي وبنفسجي فاتح. وبخصوص المعالج، تشير المعلومات إلى اعتماد شريحة Tensor G4 نفسها المستخدمة في Pixel 9a.

