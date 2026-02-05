تكنولوجيا: متصفح فايرفوكس يتيح تعطيل جميع ميزات الذكاء الاصطناعي دفعة واحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضاف فايرفوكس خلال الفترة الماضية مجموعة من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن سبقه كل من جوجل ومايكروسوفت بإدخال تقنيات مشابهة إلى متصفحي Chrome وEdge. وشملت هذه الإضافات أداة ذكية لتجميع علامات التبويب، وترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب وصول سريع إلى روبوت محادثة.

لكن في المقابل، أبدى عدد كبير من المستخدمين عدم ترحيبهم بهذا التوجه، معبرين عن استيائهم من فرض مزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي دون خيار واضح للتخلي عنها. ونتيجة لذلك، قررت موزيلا الاستجابة لهذه الاعتراضات عبر إضافة مفتاح تعطيل شامل لجميع ميزات الذكاء الاصطناعي في تحديث فايرفوكس القادم بتاريخ 24 فبراير.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لموزيلا، إنزور دي ميو، أن حرية الاختيار تمثل أولوية أساسية، موضحة أن الشركة ترى فائدة حقيقية في ميزات الذكاء الاصطناعي الحالية والمستقبلية، كما تؤكد التزامها بحماية بيانات المستخدمين. ومع ذلك، رأت أن منح المستخدمين خيار إيقاف هذه الميزات بالكامل خطوة ضرورية.

وبينما يجد بعض المستخدمين هذه الأدوات مفيدة في استخدامهم اليومي، يفضل آخرون الابتعاد عنها تمامًا، سواء لأسباب تتعلق بالخصوصية أو بعدم الحاجة إليها. وفي جميع الأحوال، يبرز قرار موزيلا كخطوة تحترم رغبات المستخدمين وتمنحهم حرية التحكم، على عكس ما تفعله العديد من شركات التقنية الكبرى.

