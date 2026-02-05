تكنولوجيا: فيفو تدخل سباق كاميرات التدوين لمنافسة سلسلة DJI Osmo Pocket

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حققت كاميرا DJI Osmo Pocket 3، التي طُرحت في عام 2023، نجاحًا كبيرًا بين صناع محتوى الفيديو على يوتيوب ومدوني الفيديو، بفضل جودة التصوير القوية، ونظام التثبيت المدمج (Gimbal)، إلى جانب تصميمها الصغير سهل الحمل. وفي الوقت الذي يُتوقع فيه أن تكشف DJI قريبًا عن الجيل الجديد، بدأت ملامح منافسة جديدة في الظهور.

أكدت شركة فيفو، عبر وسائل إعلام صينية، أنها تعمل حاليًا على تطوير كاميرا مخصصة للتدوين المرئي، تهدف من خلالها إلى منافسة سلسلة DJI Osmo Pocket، وبالتحديد الإصدار القادم Osmo Pocket 4. وتعتمد فيفو في هذا المشروع على خبرتها الواسعة في مجال كاميرات الهواتف الذكية.

وبطبيعة الحال، سيأتي الجهاز بتصميم مدمج يناسب الاستخدام اليومي، إلا أن الشركة لم تكشف حتى الآن عن أي تفاصيل تقنية إضافية.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، بدأت فيفو العمل على هذا المشروع في نهاية العام الماضي، على أن يتم إطلاق الكاميرا قبل نهاية العام الجاري.

المصدر