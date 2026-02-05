تكنولوجيا: كوالكوم تتفوق على التوقعات في الربع الأول وتُحذر من تراجع محتمل في الربع الثاني بسبب نقص الذاكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، أن الذاكرة بدأت تلعب دورًا حاسمًا في تحديد حجم سوق الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن كوالكوم لا تشتري شرائح الذاكرة بشكل مباشر، إلا أن عملاءها يفعلون ذلك، ما يعني أن مبيعاتهم قد تتأثر في الربع القادم نتيجة نقص الإمدادات.

وسجّلت كوالكوم أداءً قويًا في الربع المالي الأول، إذ تجاوزت توقعات السوق بإيرادات بلغت 12.25 مليار دولار، مع أرباح معدّلة للسهم الواحد وصلت إلى 3.50 دولار. في المقابل، كانت تقديرات المحللين تشير إلى إيرادات عند 12.21 مليار دولار وأرباح قدرها 3.41 دولار للسهم.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 2.78 دولار للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح قدره 3.18 مليار دولار أو 2.83 دولار للسهم في الربع نفسه من العام الماضي.

وساهم قطاع شرائح الهواتف الذكية، وهو أكبر أقسام كوالكوم، بإيرادات بلغت 7.82 مليار دولار، مسجلًا نموًا بنسبة 3% مقارنة بالربع السابق. وفي السياق ذاته، حققت عائدات تراخيص الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات اختراع الجيل الخامس، نحو 1.59 مليار دولار.

أما قسم إنترنت الأشياء، الذي يركز على الشرائح منخفضة استهلاك الطاقة للاستخدامات الصناعية والأجهزة الذكية، فقد سجّل نموًا بنسبة 9%، لتصل إيراداته إلى 1.69 مليار دولار. وشمل ذلك شرائح مستخدمة في منتجات مثل نظارات Meta Ray-Ban الذكية المعتمدة على معالج Snapdragon AR1.

وفي قطاع السيارات، تسارع النمو بشكل لافت، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 1.1 مليار دولار، ما يعكس توسع حضور كوالكوم في هذا المجال.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، جاءت توقعات الشركة للربع الثاني دون آمال السوق. إذ توقعت كوالكوم إيرادات تتراوح بين 10.2 و11 مليار دولار، مع أرباح للسهم بين 2.45 و2.65 دولار، بينما كان المحللون يتوقعون إيرادات بنحو 11.11 مليار دولار وأرباحًا قدرها 2.89 دولار للسهم.

وترتبط التوقعات النهائية باستراتيجيات الشراء التي ستتبعها شركات الهواتف الذكية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المكونات، ما قد يدفعها لزيادة الأسعار ويؤثر على حجم المبيعات.

في المقابل، تبدو الهواتف الرائدة أكثر قدرة على تجاوز أزمة نقص الذاكرة بفضل هوامش أرباحها الأعلى، وهو القطاع الذي ترى كوالكوم نفسها الأكثر تنافسية فيه، بحسب تصريحات آمون.

واختتمت الشركة الربع الأول بمواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم، إذ اشترت 15 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار دولار، إلى جانب توزيع أرباح نقدية بلغت 949 مليون دولار، أي 0.89 دولار للسهم الواحد.

