تكنولوجيا: أبل تتفوق على سامسونج بفارق طفيف في 2025 وتتصدّر شحنات الهواتف الذكية

كشفت بيانات Omdia أن أبل تصدرت سوق الهواتف الذكية خلال عام 2025، حيث شحنت 240.6 مليون وحدة محققة حصة سوقية بلغت 19%.

وقد تفوقت بأقل من سامسونج، التي سجلت 239.1 مليون شحنة مع نفس الحصة السوقية عند تقريب الأرقام. ومن المثير للاهتمام أن أبل وسامسونج نمايا بنسبة 7% بالضبط مقارنة بعام 2024.

في المركز الثالث جاءت شاومي مع انخفاض مبيعات بنسبة 2% عن 2024، بعد شحنها 165.4 مليون وحدة محققة حصة سوقية 13%. وتلتها فيفو مع 105.3 مليون شحنة، وحصة 8% ونمو سنوي 4%. أما أوبو فاحتلت المركز الخامس مع 100.7 مليون شحنة، وحصة 8% وانخفاض مبيعات بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق.

قريباً من المركز الخامس جاءت ترانسيون، التي تمتلك أيضًا حصة 8%، تلتها هونر بحصة 6%، ولينوفو 5%، وهواوي 4%، وريلمي 3%.

وسجل السوق الإجمالي نمواً بنسبة 2% في 2025 ليصل إجمالي الشحنات إلى 1.25 مليار وحدة. وقد شهدت جميع المناطق نمواً ما عدا منطقة الصين الكبرى، التي سجلت تراجعاً طفيفاً نتيجة “تراجع تأثير برنامج الدعم الوطني”. ومع ذلك، نمت أبل بنسبة 26% في الصين القارية بفضل “الطلب القوي على سلسلة iPhone 17”.

