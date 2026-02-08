تكنولوجيا: جهاز لوحي بشاشة مطفية من شاومي يقدّم تجربة نادرة ومختلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نجحت هواوي في بناء منظومة متكاملة داخل الصين، لكن في المقابل يجب أن يدرك المشترون في الأسواق الغربية أن الشركة لا تستطيع تثبيت خدمات جوجل رسميًا بسبب العقوبات الأمريكية.

يثور دائمًا سؤال مهم: هل يمكن استخدام تطبيقات جوجل على أجهزة هواوي؟ خلال مراجعة جهاز MatePad 11.5 S إصدار 2026، أُعيد تقييم هذا الأمر عن قرب. صحيح يتطلب الأمر في البداية تنفيذ بعض الخطوات الإضافية وتثبيت أدوات مفتوحة المصدر، لكن بعد ذلك تعمل أغلب تطبيقات جوجل دون مشاكل تُذكر.

في المقابل، تستمر بعض القيود، أبرزها عدم عمل Google Wallet وGoogle Pay. ومع ذلك، لا يشكّل هذا عائقًا حقيقيًا في هذه الحالة، إذ يفتقر الجهاز أصلًا إلى تقنية NFC. وبناءً عليه، لم يعد غياب خدمات جوجل يمثل مشكلة فعلية لمشتري الأجهزة اللوحية.

يقدّم MatePad 11.5 S (2026) تجربة مبتكرة مقارنة بفئته السعرية، إذ يضم مزايا غير معتادة في فئة الأجهزة المتوسطة. يُباع الجهاز بسعر يقارب 500 يورو مباشرة من هواوي، ويدعم قلم Huawei M-Pencil Pro الغني بالخصائص. يوفّر القلم رؤوسًا متعددة للرسم والكتابة، ويدعم الإيماءات، وأكثر من 16 ألف مستوى من حساسية الضغط، إضافة إلى استشعار الميل.

تبرز الشاشة المطفية كإحدى أهم نقاط القوة، إذ حسّنتها هواوي بشكل ملحوظ. ظهرت دقة الألوان والوضوح بمستوى أفضل، وهو ما أكدته قياسات دقة الألوان في المراجعة. كما تمنح اللمسة المطفية إحساسًا مريحًا، وتقلل آثار البصمات، وتضيف مقاومة خفيفة للقلم تجعل التجربة أقرب للكتابة على الورق.

رغم ذلك، لا يخلو الجهاز من بعض الملاحظات. يغيب إصدار يدعم الاتصال الخلوي، كما تفتقد النسخة الحالية إلى نظام تحديد المواقع GPS، وهو أمر محبط خاصة أن الشاشة منخفضة الانعكاس مناسبة جدًا للاستخدام في الأماكن المفتوحة. كذلك، كان من الممكن تحسين عمر البطارية لو تم الاعتماد على معالج أكثر كفاءة.

