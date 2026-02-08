تكنولوجيا: جهاز “Zenbook Duo UX8407” الجديد من أسوس هو بسهولة أفضل جهاز قابل للتحويل بشاشتين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت شركة أسوس تصميم جهاز “Zenbook Duo” بالكامل، والنتيجة هي أفضل جهاز قابل للتحويل بشاشتين في السوق. فقد تم تحسين المفصلة، وهناك شاشات OLED جديدة بسطوع محسن، وبطارية أكبر بكثير، ولوحة مفاتيح تم تحسينها بشكل إضافي. وهناك أيضاً معالج “Panther Lake”. لقد كان جهاز “Asus Zenbook” أحد أكثر الأجهزة القابلة للتحويل بشاشتين إثارة للاهتمام خلال العامين الماضيين، وقد قمنا مؤخراً بمراجعة أحدث طراز وهو “Zenbook Duo UX8407”. يقدم الجهاز الكثير من التحسينات، وهذا حتى دون التحدث عن معالج “Intel Panther Lake” الجديد. وبالتالي، عالجت الشركة المصنعة بعض نقاط الضعف في الطراز السابق وحسّنت أيضاً جوانب أخرى.

ويبدأ هذا بالتصميم الأساسي، والجانب الرئيسي هو المفصلة المُعاد تصميمها. فبفضل البنية الجديدة، أصبحت الفجوة بين الشاشتين الآن أصغر بكثير من ذي قبل، وهو ما يُحدث فرقاً هائلاً خاصة في وضع سطح المكتب. وبفضل المفصلة الجديدة وتصميم المسند المعدل قليلاً، أصبح الجهاز القابل للتحويل الآن أكثر استقراراً في هذا الوضع، وهو أحد الجوانب التي انتقدناها سابقاً.

كما تم تحسين جوانب أخرى أيضاً. فقد أصبحت البطارية الآن أكبر بكثير (99 واط/ساعة بدلاً من 75 واط/ساعة)، مما يؤدي إلى أوقات تشغيل طويلة جداً للبطارية، حتى في حال استخدام كلتا الشاشتين. وتم تحسين لوحة المفاتيح بشكل أكبر كذلك: أصبحت مسافة انتقال المفتاح الآن 1.7 ملم، كما أن لوحة المفاتيح القابلة للإزالة متينة للغاية، لذا فإن تجربة الكتابة مريحة جداً (أفضل حتى من معظم أجهزة اللاب توب)، سواء عند استخدامها على الجهاز نفسه أو عند فصلها. كما تم إدخال المزيد من التحسينات على شاشتي OLED. وقد تم تزويد جميع طرازات “Zenbook Duo” لعام 2026 بنفس الشاشة التي تعمل باللمس عالية الدقة بمعدل تحديث 144 هرتز مع سطوع محسن (~500 شمعة في وضع SDR، وما يصل إلى 1000 شمعة في وضع HDR) وجودة الصورة ممتازة. وتعد هذه ميزة كبيرة، حيث يمكنك بسهولة نقل المحتوى بين الشاشتين دون أي

بالنظر إلى العتاد والجودة، فإن حجم “Zenbook Duo” (وهو أضخم قليلاً من الطراز السابق) وخاصة وزنه الأخف يعتبران جيدين جداً. ومع ذلك، فإن الأمر لا يكون منطقياً إلا إذا كان بإمكانك حقاً الاستفادة من الشاشتين. فأجهزة اللاب توب العادية ذات الشاشة الواحدة ومعدلات الأداء المماثلة تكون أنحف بكثير وأخف وزناً بشكل ملحوظ، وهو أمر غير مفاجئ بالطبع. ولكن إذا كان بإمكانك الاستفادة من تعدد استخدامات “Zenbook Duo”، فستحصل على حزمة شاملة جيدة حقاً دون أي مشكلات خطيرة. وقد تكون كل هذه الأشياء كافية بالفعل، ولكن هناك أيضاً معالج “Intel Panther Lake” الجديد. فهو يقدم معدلات أداء جيدة، خاصة بالاقتران مع ملفات الأداء الأبطأ. وهذا يعني أنك تحصل على قدر كبير من الأداء للمهام اليومية دون أن يتشتت انتباهك بسبب ضجيج المروحة.

المصدر: