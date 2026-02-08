تكنولوجيا: وحدة معالجة الرسوميات الخارجية Gigabyte Aorus RTX 5060 Ti Thunderbolt 5 تصل إلى متاجر التجزئة مع معالج رسوميات من فئة سطح المكتب بذاكرة 16 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن استعرضتها شركة جيجابايت في مناسبات متعددة، أصبحت وحدة معالجة الرسوميات الخارجية الجديدة “Aorus RTX 5060 Ti AI Box” التي تدعم تقنية “Thunderbolt 5” متاحة أخيراً للشراء. وتتميز هذه الوحدة ببطاقة رسوميات من فئة سطح المكتب بذاكرة 16 جيجابايت، وتأتي بسعر 699.99 دولاراً، وهو سعر لا يزيد كثيراً عن تكلفة بطاقة الرسوميات نفسها لو بيعت منفردة.

وكانت جيجابايت قد كشفت لأول مرة عن “Aorus RTX 5060 Ti AI Box” في أوائل سبتمبر 2025، ثم قدمت نظرة أكثر تفصيلاً لاحقاً، لكنها لم تعلن حينها عن الأسعار أو التوافر. واليوم، أصبح الجهاز متاحاً عبر متجر “Newegg”، مما يجعله خياراً جذاباً للراغبين في تعزيز قدرات أجهزتهم عبر بطاقة رسوميات خارجية، لا سيما وأنه يأتي مرفقاً بمحول طاقة بقدرة 330 واط.

وفيما يتعلق بالأداء، تزعم جيجابايت أن الوحدة أبطأ بنسبة 5% فقط مقارنة بتركيب البطاقة مباشرة داخل الجهاز عبر منفذ PCIe، مستندة في ذلك إلى نتائج اختبار “3DMark Timespy”. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا الاختبار لا يعكس بالضرورة الأداء الفعلي في الألعاب، حيث تظهر اختبارات مستقلة أخرى وجود فرق ملحوظ في الأداء لصالح الاتصال المباشر مقارنة باتصال “Thunderbolt 5”. وتدعم الوحدة أيضاً معيار “USB4 v2″، مما يوسع نطاق توافقها مع أجهزة اللابتوب والحواسيب الصغيرة الحديثة (مثل Minisforum MS-S1 Max).

وتوفر وحدة “Aorus RTX 5060 Ti AI Box” خيارات اتصال متنوعة تتجاوز مجرد كونها بطاقة رسوميات، حيث تضم المنافذ التالية:

1x منفذ Thunderbolt 5 للأجهزة الطرفية مع دعم توصيل الطاقة (PD 3.0).

1x منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C.

2x منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-A.

1x منفذ إيثرنت.

3x منافذ DisplayPort 2.1b.

1x منفذ HDMI 2.1b.

ولمن يبحث عن قوة رسومية أكبر، توفر الشركة أيضاً إصدار “Aorus RTX 5090 AI Box” الذي قدم أداءً جيداً في المراجعات المتعمقة.

