تكنولوجيا: جهاز Ayaneo Next 2 يقترب من الإطلاق مع معالج AMD Strix Halo القوي بعد أشهر من التشويق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعد “Ayaneo Next 2” واحداً من أجهزة الألعاب المحمولة التي كانت الشركة تلمح إليها منذ فترة. ورغم أن العلامة التجارية شاركت معظم مواصفات الجهاز، إلا أن تفاصيل موعد الإطلاق والأسعار لم تُكشف بعد، لكن ذلك سيتغير قريباً.

وقد أعلنت شركة “Ayaneo” عن موعد جلستها القادمة للكشف عن المنتجات، وهو اليوم 8 فبراير 2026. وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تقوم الشركة في هذه الجلسات باستعراض وإطلاق منتجات جديدة، وكما يشير الإعلان، سيكون جهاز “Next 2” هو نجم الحدث القادم.

وبالنظر إلى الوراء، كانت “Ayaneo” تشوق لهذا الجهاز المحمول منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث ظهرت أولى التلميحات عنه في يوليو 2025، وأعلنت الشركة لاحقاً أنه سيتم إطلاقه قريباً عبر منصة “Indiegogo”. ومع ذلك، حدثت تغييرات كبيرة في طريقة عمل الشركة، مما أدى إلى تأخير خطط التمويل الجماعي للعديد من الأجهزة.

والآن، مع الإعلان الأحدث، يبدو أن إطلاق جهاز “Next 2” الذي يعمل بمعالج “Strix Halo” بات وشيكاً. ومنذ الإعلان الأولي، شاركت العلامة التجارية الكثير من التفاصيل حول الجهاز، بما في ذلك التصميم، ونظام التبريد، وسعة البطارية، والشاشة.

ولمن فاتته الإعلانات السابقة، سيتميز “Ayaneo Next 2” ببطارية مدمجة، مما يجعله مختلفاً عن جهاز “GPD Win 5” الذي يعمل أيضاً ضمن تشكيلة “AMD Strix Halo”. كما يأتي بشاشة كبيرة إلى حد ما، ويُقال إنها نفس لوحة OLED بمعدل تحديث 165 هرتز الموجودة في جهاز “RedMagic Astra”.

كما تم تأكيد أن الجهاز سيحتوي على عصي تحكم ومشغلات خطية بتقنية “Hall Effect”، مع أقفال للمشغلات ثنائية الوضع، وأزرار خلفية هندسية توفر تحكماً بعشرة أصابع. وبالطبع، يجب على المشترين المحتملين مراعاة حجم “Next 2″، حيث إنه أكبر بشكل ملحوظ من الأجهزة المنافسة مثل “OneXFly Apex” و”GPD Win 5″.

المصدر: