تكنولوجيا: بديل ميسور التكلفة لـ Raspberry Pi يُطلق بمنافذ USB-C متعددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر الآن بديل جديد ومدمج لـ “Raspberry Pi” بسعر مناسب للغاية. وتدعم اللوحة توصيل أجهزة الاستشعار والمحركات الخارجية، وتأتي مع مخرج فيديو سهل الاستخدام. ويمكن شراء “Radxa Cubie A7S” من “AliExpress” مقابل حوالي 44 دولاراً (زائد الشحن)، بينما تدرج “Araca Tech” الطراز بحوالي 25 دولاراً. ومقابل السعر الأخير، يحصل العملاء على كمبيوتر أحادي اللوحة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت فقط؛ كما يتم إدراج الطراز بخيارات 8 أو 16 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5. ويتوفر تخزين eMMC بسعة 256 جيجابايت اختيارياً. وكما هو معتاد في أجهزة الكمبيوتر أحادية اللوحة، تم تضمين فتحة بطاقة microSD، مما يسمح بتثبيت نظام التشغيل بسهولة.

ويعتمد الجهاز على معالج “Allwinner A733″، الذي يجمع بين نواتين من نوع “Cortex-A76” وستة أنوية “A55”. وتبلغ قدرة وحدة المعالجة العصبية (NPU) المحددة 3 تريليون عملية في الثانية (TOPS). ويتم إخراج الصورة بشكل مباشر، ولكن ليس عبر HDMI، بل عبر USB-C الذي يدعم “DisplayPort” ودقة 4K بمعدل يصل إلى 60 إطاراً في الثانية. ويمكن لـ “Cubie A7S” أيضاً استقبال إشارات الفيديو عبر “MIPI CSI”، بشكل أساسي من الكاميرات المتخصصة، مما يسمح بتحليل الصور آلياً. وتتوفر إمكانية الاتصال بالشبكة عبر “Gigabit Ethernet” و”WiFi 6″. كما يدعم البلوتوث 5.4، مما يتيح سهولة توصيل أجهزة مثل لوحة المفاتيح والماوس.

ويتم توفير الطاقة أيضاً عبر USB-C، مع دعم USB 2.0 و USB OPT كذلك. وعلاوة على ذلك، يتوفر إجمالي 45 رأساً من رؤوس الإدخال/الإخراج العامة (GPIO)، وتتميز اللوحة التي تبلغ أبعادها 51 × 51 ملم بموصل FPC مع واجهة PCIe 3.0 (مسار واحد)، مما يسمح بتوصيل وحدات تخزين NVMe SSD.

