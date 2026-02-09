تكنولوجيا: إطلاق جهاز عرض 4K جديد بخصومات هائلة بتقنية ليزر RGB وسطوع 3,300 لومن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة “AWOL” لإطلاق جهاز عرض جديد سيظهر لأول مرة بخصومات كبيرة عبر منصة “كيك ستارتر” (Kickstarter). ومن المفترض أن يتميز الجهاز بنسبة تباين عالية وزمن انتقال منخفض للغاية.

وقد سبق لنا الإشارة إلى الشركة المصنعة “AWOL” عدة مرات، ولم تكن تقاريرنا إيجابية دائماً. وفي معرض CES، قدمت الشركة أجهزة عرض جديدة سيتم تمويلها جماعياً بدءاً من 10 فبراير على “Kickstarter”. وتعلن “AWOL” عن خصومات كبيرة بشكل خاص خلال الـ 24 ساعة الأولى، لكن لم يتم الإعلان عن الأسعار الدقيقة بعد. ومع ذلك، يمكن للداعمين المحتملين الحصول على خصم يصل إلى 2,500 دولار من خلال المساهمة بمبلغ 50 دولاراً، وهو ما يُفترض أن يخفض سعر جهاز العرض بدقة 4K إلى 1,999 دولاراً. وفي كل الأحوال، يجب على الداعمين الانتباه جيداً لشروط الشحن ومراعاة المخاطر المالية لحملات التمويل الجماعي بشكل عام.

وبعيداً عن ذلك، تدرج صفحة “Kickstarter” بالفعل بعض أهم المواصفات التقنية. حيث يتم الترويج لجهاز العرض الليزري بدقة 4K على أنه يوفر سطوعاً قدره 3,300 لومن (ISO). علاوة على ذلك، تظهر صور المنتج أنه جهاز عرض ذو مدى قصير جداً (UST) يمكن وضعه قريباً جداً من سطح العرض؛ فمن مسافة تبلغ حوالي 19 بوصة، يمكنه إنتاج صورة بحجم 100 بوصة.

ووفقاً لـ “AWOL”، فإن تأخر الإدخال (Input lag) منخفض للغاية عند 1 مللي ثانية فقط، كما يتم دعم معدل التحديث المتغير (VRR) ووضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM)، وهي ميزات مهمة للاعبين. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز جهاز العرض بإعداد ليزر RGB وينبغي أن ينتج ألواناً نابضة بالحياة. كما يجري العمل على دعم التشغيل ثلاثي الأبعاد (3D)، لكن ذلك سيتطلب نظارات ثلاثية الأبعاد.

