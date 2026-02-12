تكنولوجيا: Infinix Note 60 يظهر على Geekbench ويكشف عن المعالج الذي يشغّله

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Infinix لإطلاق سلسلة Note 60 قريبًا، والتي تتضمن إصدار Note 60 Ultra بتصميم من Pininfarina. وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا أن بعض هواتف السلسلة ستعتمد على شرائح Snapdragon من كوالكوم، إلا أن النسخة القياسية Note 60 لن تكون من بينها.

ظهر الهاتف مؤخرًا في قاعدة بيانات Geekbench برقم الطراز X6879، وكشف الاختبار عن اعتماده على معالج MediaTek Dimensity 7400، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت في النسخة التي خضعت للاختبار. ومن المتوقع أن توفر الشركة خيارات أخرى من الذاكرة عند الإطلاق الرسمي.

يعمل الهاتف بنظام اندرويد 16 مع واجهة XOS 16 التي كشفت عنها Infinix حديثًا. ووفقًا لنتائج Geekbench 6.5 لنظام اندرويد، سجل الهاتف 1,055 نقطة في اختبار النواة الواحدة و3,097 نقاط في اختبار الأنوية المتعددة.

يأتي Infinix Note 60 خلفًا لهاتف Note 50s 5G الذي أطلق في أبريل من العام الماضي، والذي اعتمد حينها على معالج MediaTek Dimensity 7300 Ultimate.

المصدر