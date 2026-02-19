تكنولوجيا: جوجل تؤكد موعد إطلاق هاتف Pixel الجديد وتكشف عن عروض استبدال مغرية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل رسميًا العضو الأخير من سلسلة Pixel 10 في عدة أسواق حول العالم، وذلك بعد أن كانت قد كشفت في أغسطس الماضي عن هواتف Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold، على أن يبدأ شحن الهاتف القابل للطي في أكتوبر.

وبعد مرور أربعة أشهر، توسّع جوجل تشكيلتها الرائدة عبر تقديم خيار جديد من الفئة المتوسطة يحمل اسم Pixel 10a. ورغم حداثته، لا يبتعد الهاتف كثيرًا عن Pixel 9a، إذ يعود بشاشة Actua بقياس 6.3 بوصة، وبطارية سعة 5,100 مللي أمبير، إضافة إلى معالج Tensor G4 نفسه.

كذلك لم تُسجل أي تغييرات على صعيد الكاميرات، حيث يحتفظ الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة واسعة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

ومع ذلك، أدخلت جوجل بعض التحسينات الملحوظة؛ فجاء Pixel 10a أخف وزنًا بثلاثة جرامات ليبلغ 183 جرامًا. كما اعتمدت الشركة زجاج Corning Gorilla Glass 7i بدلًا من Gorilla Glass 3 المستخدم في الجيل السابق. كذلك ارتفعت مستويات السطوع بنسبة 11% لتصل إلى 2,000 نتس في وضع 100% APL و3,000 شمعة في وضع 5% APL.

وعلى مستوى البرمجيات، أضافت جوجل مزايا تصوير جديدة تشمل Camera Coach وMacro Focus وAuto Best Take، وهي خصائص لم تكن متوفرة في Pixel 9a.

ويبدأ سعر Pixel 10a من 499 دولارًا و499 جنيهًا إسترلينيًا و549 يورو لنسخة 128 جيجابايت. أما نسخة 256 جيجابايت فتُطرح بسعر 599 دولارًا و599 جنيهًا إسترلينيًا و649 يورو.

وتختلف عروض الحجز المسبق حسب السوق، إذ توفر جوجل مكافأة استبدال بقيمة 100 دولار أو 100 جنيه إسترليني أو 100 يورو عالميًا، بينما يحصل عملاء الولايات المتحدة على سماعات Pixel Buds 2a مجانًا، في حين تُباع بخصم 50% في أوروبا. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الشحن في 5 مارس.

المصدر